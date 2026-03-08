Donald Trump lanza advertencia sobre sucesión del líder supremo de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el futuro líder supremo de Irán no permanecerá en el cargo si no cuenta con el respaldo de Washington

Nueva York, 8 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el futuro líder supremo de Irán “no durará mucho” en el cargo si no cuenta con el visto bueno de su Administración, al tiempo que insistió en que las operaciones militares contra Irán avanzan según lo previsto.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación”, declaró el mandatario en una entrevista con ABC News, donde agregó que si el nuevo dirigente iraní no cuenta con ese respaldo “no durará mucho”.

En ese sentido, el líder republicano aseguró que su objetivo es evitar tener que volver a enfrentar la misma situación “cada 10 años” en la relación entre Estados Unidos e Irán.

El presidente no descartó aceptar a un sucesor vinculado al antiguo régimen de los ayatolás, siempre que se trate de un “buen líder”, y justificó la actual ofensiva militar contra Irán al asegurar que Teherán busca “apoderarse de todo Oriente Medio”.

Trump también describió al país persa como un “tigre de papel”, al afirmar que sus capacidades de defensa han sido debilitadas tras los recientes ataques.

Por su parte, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Aragchi, aseguró que la identidad del próximo líder supremo iraní sigue siendo una incógnita y rechazó cualquier interferencia externa en el proceso de sucesión del ayatolá Alí Jamenei, quien murió el pasado 28 de febrero, al inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En una entrevista con el programa Meet the Press de NBC, Aragchi respondió a las especulaciones surgidas en medios iraníes que señalan que la Asamblea de Expertos, el órgano encargado de elegir al clérigo de mayor rango, se prepara para designar a un sucesor.

Cuestionado sobre si Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo, es uno de los favoritos para asumir el cargo, el jefe de la diplomacia iraní evitó dar nombres.

“Bueno, nadie lo sabe. De hecho, hay muchos rumores”, afirmó Aragchi, quien reiteró que la decisión final corresponde únicamente a las instituciones de la República Islámica de Irán.

El canciller también respondió a las recientes declaraciones de Donald Trump, quien sugirió que Washington podría tener algún grado de influencia en la elección del nuevo dirigente iraní.

“No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Corresponde al pueblo iraní elegir a su nuevo líder”, sentenció