Donatarias canceladas no presentaron documento que acredite que investigaciones que hacen son de carácter científico: SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) precisó que algunas de las organizaciones donatarias fueron revocadas “por no presentar el documento que acredite que las investigaciones que realizan son de carácter científico, toda vez que su autorización era por ese rubro”.

TE PUEDE INTERESAR: Se dispara la inflación a 4.63% en la primera quincena de marzo: INEGI

En una tarjeta informativa, aseveró que la acreditación es un requisito que señalan las disposiciones fiscales, sin embargo, “el tipo de documento atiende a la ley de la materia, en este caso, la nueva ley de Ciencia; de tal modo que, una vez que cumplan con tal requisito pueden solicitar nuevamente la autorización”.

Indicó que las donatarias están obligadas a destinar dichos recursos a los fines autorizados por la Ley del ISR y es obligación del SAT verificar que cumplan con sus obligaciones.

Poco antes, en conferencia de prensa, el administrador general de Recaudación, Gari Gevijoar Flores Hernández González, aseveró que el SAT “es una institución del gobierno técnica, no política, obligada a observar la ley”.

Precisó que la situación de las donatarias y fundaciones, así como la aceptación de quienes solicitan su inscripción como tales, corresponde a la Dirección Jurídica del SAT.

En la tarjeta informativa, se explicó que las donatarias autorizadas son aquellas organizaciones civiles o fideicomisos que cuentan con autorización por parte del SAT para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta (ISR), es decir, permiten que las personas donantes paguen menos contribuciones.

Asimismo, la autorización constituye un requisito indispensable para que este tipo de organizaciones tributen como una persona moral con fines no lucrativos, conforme al Título III de la Ley del ISR y, por lo tanto, no paguen dicho impuesto.

Se señaló que para obtener la autorización como donataria se requiere la escritura constitutiva en la que el objeto social corresponda a lo establecido en la Ley del ISR, así como un documento emitido por alguna institución del gobierno que avale que realizan las actividades autorizadas por dicha ley.

Flores Hernández destacó en su momento que en 2025 se revocaron 270 donatarias de un padrón de más de 10 mil, por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley.

En la nota, el brazo recaudador aseguró que todas las donatarias afectadas, “se les dio derecho de audiencia conforme al procedimiento señalado en el artículo 82-Quater de la LISR.

“Por lo tanto, la revocación atendió a que dichas organizaciones no cumplieron o subsanaron lo dispuesto por la ley en el plazo legal otorgado”, subrayó el SAT que reiteró que todas las revocaciones siguen un procedimiento que permite a las donatarias corregir su situación y únicamente se revocan a las que no cumplen con la ley.

Indicó que algunas de las organizaciones citadas como el IMCO, Mexicanos Primero y México Evalúa, “fueron revocadas por no presentar el documento que acredite que las investigaciones que realizan son de carácter científico, toda vez que su autorización era por ese rubro”.