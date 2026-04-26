¿Dónde habrá marchas en CDMX hoy 26 de abril? Consulta horarios y vialidades afectadas

Te decimos dónde habrá marchas en las calles de la CDMX este día para que tomes precaución

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre las marchas y concentraciones programadas para este domingo 26 de abril de 2026 en la Ciudad de México, con el objetivo de que la ciudadanía pueda planear sus traslados y evitar contratiempos en sus actividades.

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Para esta jornada, se tiene previsto un importante flujo de actividades sociales y recreativas: 3 marchas, 9 concentraciones, 8 rodadas ciclistas, 4 rodadas motociclistas, 1 rodada de patines y 29 eventos de esparcimiento distribuidos en las 16 alcaldías de la ciudad.

Marchas programadas en Cuauhtémoc

En la alcaldía Cuauhtémoc, se esperan tres marchas importantes. A las 10:00 horas, una sociedad civil partirá de la Puerta de los Leones en Chapultepec para exigir inclusión, respeto e igualdad para niñas y niños. También a las 10:00 horas, la Asociación Mexicana de Angioedema Hereditario marchará desde la Glorieta de la Diana Cazadora hacia la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Más tarde, a las 16:00 horas, madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa avanzarán del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para exigir justicia.

Concentraciones sociales y causas ciudadanas

Dentro de las concentraciones, destaca la participación de la Red por Derechos de la Infancia en México, que se reunirá a las 10:00 horas en la Glorieta del Ahuehuete, así como la colectiva Hijas de la Cannabis, que a las 12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque realizará una actividad de apoyo a infancias vulnerables. Ambas actividades buscan generar conciencia social en distintos temas.

Actividades en Venustiano Carranza

En la alcaldía Venustiano Carranza, vecinos de la colonia Moctezuma se reunirán a las 18:00 horas en el Deportivo Moctezuma para rendir homenaje a “Max”, un perro que fue presuntamente asesinado por un médico militar, hecho que ha generado indignación entre los habitantes.

Rodadas y eventos de esparcimiento en la CDMX

Además de las movilizaciones, se tienen previstas 13 rodadas entre ciclistas, motociclistas y patinadores en distintas alcaldías, así como 29 eventos de esparcimiento que incluyen actividades culturales, deportivas, artísticas y religiosas, lo que generará una alta actividad en toda la capital durante el día.