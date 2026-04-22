Donde nace la bravura: la tienta en el corazón del semidesierto

En el corazón del semidesierto zacatecano, donde la tierra respira polvo antiguo y el horizonte se estira como un lienzo infinito de tonos ocres y dorados, late un misterio que no pertenece del todo al tiempo presente. Ahí, entre nopales que resisten con estoicismo y cielos que parecen arder al mediodía, se levanta la ganadería de Boquilla del Carmen, propiedad de Manuel Sescosse, un hombre que ha sabido escuchar el lenguaje callado del campo bravo.

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Hoy, en ese escenario de austeridad sublime, tuvo lugar una tienta de vacas. Y esa precisión no es menor: es, en realidad, el núcleo mismo de la trascendencia ganadera. Porque si el toro es la expresión final de la bravura, la vaca es su origen, su raíz genética, la depositaria de la sangre que definirá el porvenir de la ganadería.

La tienta, en este contexto, adquiere una dimensión aún más delicada. No se trata solo de observar la embestida, sino de decidir el destino de una línea entera. Cada vaca tentada representa una posibilidad de continuidad o de ruptura. Es el laboratorio más fino del campo bravo, donde se analiza la bravura con bisturí invisible: la fijeza, la entrega, la capacidad de repetir, la forma de humillar, la nobleza sin perder casta.

El semidesierto de Zacatecas no concede facilidades. El clima árido, la dureza del terreno, la escasez de recursos, obligan a una selección natural constante. Solo lo esencial permanece. Y en esa exigencia, la vaca brava se convierte en símbolo de resistencia. No basta con embestir: debe hacerlo con fondo, con verdad, con esa profundidad que permita transmitir a su descendencia el carácter del encaste.

Mantener una ganadería en estas condiciones es un acto de convicción profunda. Es comprender que cada decisión tiene consecuencias a largo plazo. Es aceptar que el éxito no se mide en días, sino en generaciones. En Boquilla del Carmen, el tiempo se cultiva con paciencia, como se cultiva la bravura.

En la plaza de tienta, el polvo volvió a levantarse con cada arrancada. Pero esta vez, cada embestida llevaba un peso distinto: el del futuro. Y frente a esa responsabilidad se colocaron dos toreros de sensibilidad probada: Juan Pablo Sánchez y Diego Silveti.

Ahondar en su participación en una tienta de vacas es entender su papel no solo como artistas, sino como instrumentos de precisión al servicio del ganadero.

Juan Pablo Sánchez asumió la lidia con esa serenidad que lo distingue. En la vaca, donde la repetición es clave, su temple adquiere un valor fundamental. Sabe alargar la embestida, darle continuidad, provocar que el animal vuelva una y otra vez con ritmo. No fuerza, sino que persuade. Su muleta funciona como un cauce por donde la bravura puede fluir sin interrupciones. Y en esa continuidad se revela una de las cualidades más importantes: la capacidad de repetir con entrega.

Su toreo en la tienta es casi didáctico. Cada pase tiene una intención clara: medir, probar, confirmar. Coloca la muleta con precisión quirúrgica, esperando la arrancada con paciencia, sin precipitar juicios. Porque en la vaca, más que nunca, el error humano puede distorsionar la lectura. Juan Pablo Sánchez entiende que su labor es permitir que el animal se exprese en su plenitud, sin interferencias innecesarias.

Por su parte, Diego Silveti aporta un matiz distinto, pero igualmente necesario. Su forma de torear, más intensa, más exigente, busca explorar los límites de la vaca. Donde hay nobleza, la aprieta; donde hay duda, la provoca; donde hay fondo, lo saca a relucir. Su muleta no solo acompaña: interpela.

En la tienta de vacas, ese enfoque resulta crucial. Porque no basta con que el animal embista bien en condiciones ideales; debe demostrar que puede sostener su bravura cuando se le exige más, cuando se le somete a una mayor presión. Diego Silveti, con su entrega y su sentido del riesgo medido, logra extraer esas respuestas más profundas.

Hay momentos en los que su toreo se vuelve especialmente revelador: cuando acorta distancias, cuando obliga a la vaca a definirse, cuando la lleva al límite de su capacidad. Y es ahí donde emerge la verdad genética del animal.

La complementariedad entre ambos toreros enriquece el análisis. Uno aporta continuidad y claridad; el otro, intensidad y prueba. Entre los dos dibujan un mapa completo del comportamiento de cada vaca. Y ese mapa es el que el ganadero necesita para tomar decisiones.

Fotos: Cortesía

























Desde el palco, Manuel Sescosse observaba con atención absoluta. Para él, cada detalle cuenta: la forma en que la vaca mete la cara, su disposición a volver, su reacción ante la exigencia, su duración. No hay lugar para interpretaciones superficiales. Cada embestida es una señal que debe ser leída con precisión.

El viento seco siguió recorriendo el ruedo, llevando consigo la esencia de una jornada donde lo importante no era el lucimiento inmediato, sino la construcción de un legado. Porque en la vaca se decide el mañana. En su bravura —o en su ausencia— se define la identidad futura de la ganadería.

El semidesierto, con su aparente aspereza, vuelve a mostrarse como un aliado silencioso. En su dureza selecciona, en su escasez depura, en su inmensidad exige autenticidad. Y esa autenticidad es la que se busca en cada tienta.

Al caer la tarde, cuando la luz se vuelve más suave y el horizonte se tiñe de rojo, queda la sensación de haber asistido a algo esencial. No hay trofeos, no hay clamores multitudinarios, pero sí una certeza profunda: la de haber sido testigos del momento en que se decide el rumbo de una ganadería.

Porque sin la tienta de vacas, no hay cimiento. Y sin cimiento, no hay bravura que perdure.

Boquilla del Carmen, en medio del semidesierto zacatecano, sigue apostando por ese acto silencioso pero fundamental. Y hoy, gracias a la sensibilidad de Juan Pablo Sánchez y la intensidad de Diego Silveti, cada vaca tentada dejó algo más que una impresión: dejó una huella en el porvenir del campo bravo.