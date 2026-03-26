Donovan Carrillo avanza a la Final del Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026 a pesar de una caída

El tapatío logró una puntuación de 79.45 puntos, suficiente para ubicarse entre los mejores 24 y avanzar a la Final

Donovan Carrillo ha avanzado a la Final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026. El mexicano logró su pase a la fase decisiva en el programa corto a pesar de una caída, demostrando su resiliencia y tenacidad, cualidades que lo mantienen entre los mejores del mundo.

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A pesar de sufrir la deducción de un punto tras una caída en un cuádruple toeloop, el tapatío logró una puntuación de 79.45 puntos, suficiente para ubicarse entre los mejores 24 y avanzar a la Final. La caída no quebró su determinación y continuó su rutina con elegancia.

Carrillo llegó a Praga tras su histórica participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Salió a la pista en noveno lugar de 36 patinadores y consiguió su cuarta final en Campeonatos Mundiales, una muestra de su consistencia y alto nivel competitivo.

“Estaba en un punto bajo después de los Juegos Olímpicos… pero las cosas volvieron a tener sentido“, comentó el mexicano, reflejando el reto mental que superó tras la justa olímpica.

Aunque quedó por debajo de su mejor marca (84.79 puntos), su clasificación no fue casualidad, sino resultado de una carrera construida con disciplina y trabajo constante.

Carrillo reveló que buscó aumentar la dificultad con dos saltos cuádruples en el programa corto, una apuesta arriesgada que, aunque no salió perfecta, refleja su ambición por competir al más alto nivel.

“Quiero ser más competitivo… necesito más práctica con este contenido“, explicó el patinador mexicano sobre su estrategia.

El atleta de 26 años dejó claro que no se conforma con participar, sino que busca pelear con la élite mundial, tomando cada error como aprendizaje en su camino hacia la excelencia.

Ahora, Donovan Carrillo competirá el sábado 28 de marzo en el programa libre, a las 5:30 horas (tiempo de México), en busca de otro resultado destacado, acompañado por la ilusión de toda la afición mexicana.