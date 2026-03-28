Donovan Carrillo finaliza entre los 20 mejores del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico

Donovan Carrillo logra un destacado lugar en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico al finalizar entre los 20 mejores del mundo

El patinador mexicano, Donovan Carrillo, concluyó su participación en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico con un lugar 19, cerrando así su temporada con un resultado competitivo a nivel internacional. El evento se llevó a cabo en Praga, donde se dieron cita los mejores exponentes del mundo.

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Una puntuación que refleja su nivel

Carrillo logró una puntuación total de 219.74 unidades, resultado de 140.09 puntos en el programa libre y 79.65 en el programa corto. Con estos números, el mexicano se posicionó dentro del Top 20 mundial, consolidando su presencia en la élite del patinaje artístico.

Aunque su participación no estuvo exenta de fallas, el resultado representa un avance importante en su desarrollo deportivo. A pesar de algunos errores durante su rutina, Carrillo demostró madurez competitiva y capacidad para sobreponerse a la presión.

Una rutina con gran carga emocional

El programa del mexicano destacó por su significado personal. Inició con “My Way”, como homenaje a su familia, especialmente a su abuela, y continuó con temas de Elvis Presley como “Trouble”, “Jailhouse Rock” y “A Little Less Conversation”, logrando una presentación llena de estilo y personalidad.

El inicio no fue sencillo, ya que sufrió una caída en un intento de salto, lo que complicó su ejecución. Sin embargo, Carrillo mostró determinación y temple, logrando completar su rutina con elegancia y manteniendo la compostura hasta el final.

Mejora notable respecto al año anterior

Este resultado también marca un progreso significativo en comparación con 2025, cuando finalizó en el puesto 27 y no avanzó a la final. Ahora, su presencia en el Top 20 confirma su evolución y lo acerca cada vez más a los mejores del mundo.

El título fue para Ilia Malinin, quien conquistó su tercer campeonato mundial consecutivo con una puntuación total de 329.40 unidades. El podio lo completaron los japoneses Yuma Kagiyama y Shun Sato, en una competencia de altísimo nivel que reafirmó la exigencia del circuito internacional.