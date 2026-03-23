Donovan Carrillo regresa a la pista de hielo: ¿cuándo y dónde volverá el prodigioso patinador mexicano?

Donovan Carrillo está de regreso en la escena internacional. El dos veces olímpico Beijing 2022 y Milano-Cortina 2026, volverá a la competencia en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de la ISU 2026, en donde va por un gran cierre de temporada luego de su digna participación en la última justa invernal.

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El patinador jalisciense buscará poner el broche de oro a un año cargado de emociones y desafíos en la pista. Luego de su histórica actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, en donde culminó con un puesto 22, el tapatío regresa a la escena para concluir una de las temporadas en donde ha dejado su talento en busca de consolidarse como el mejor de América Latina.

Cada vez que Donovan se para sobre el hielo, México entero se detiene a mirar. La cita inicia este miércoles 25 de marzo con el programa corto femenil y de parejas. Carrillo Suazo forma parte de un grupo de 40 competidores, entre ellos el estadounidense Ilia Malinin, actual bicampeón mundial, y sale como un amplio favorito para sumar otro título. También estarán los japoneses Kagiyama Yuma y Sato Shun y el canadiense Stephen Gogolev, quienes coincidieron con el mexicano en la pista olímpica de Milano-Cortina.

Para su presentación, Carrillo interpretará en el Programa Corto un combinado musical que incluye Hip-Hip Chin Chin (Yaziko Club Mix) de Maxim Illion, The Beat Hip Hip Chin Chin (Samba) de Watazu, Hip Hip Chin Chin de Club des Belugas feat. Brenda Boykin y Hip Hip Chin Chin (Smooth Return Mix), bajo la coreografía de Romain Haguenauer. Una selección que busca contagiar la energía que ha caracterizado al mexicano en sus presentaciones.

En sus últimas competencias, Donovan Carrillo ha tenido grandes resultados como el bronce en el Preolímpico y un lugar 15 en el Campeonato de los Cuatro Continentes de este año. Ahora, el Mundial de Patinaje Artístico representa la última oportunidad de la temporada para seguir sumando experiencia y puntos de ranking, además de despedirse del ciclo olímpico con la frente en alto.