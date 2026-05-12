Donovan Mitchell hace historia en triunfo de los Cavaliers para igualar serie ante Pistons

Donovan Mitchell firmó una actuación histórica de 43 puntos para liderar la remontada de los Cavaliers y empatar la serie ante Detroit en los Playoffs de la NBA

James Harden puso la mesa. Donovan Mitchell se sentó en ella y se devoró a los Detroit Pistons por sí solo. Los Cleveland Cavaliers, que hace apenas unos días miraban el abismo con una desventaja de 0-2 en la serie, ahora respiran empatados 2-2 contra el mejor equipo de la Conferencia Este, después de una victoria monumental por 112-103 en el cuarto partido de su emparejamiento.

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El Rocket Mortgage FieldHouse fue testigo de una remontada para el recuerdo. La Barba Harden, con la paciencia de un veterano que ha visto de todo, encadenó 11 puntos consecutivos para Cleveland en el primer cuarto. Fue el preludio. Porque lo que estaba por llegar con Spida Mitchell, dejó sin palabras a los 20 mil espectadores presentes.

Mitchell apenas había anotado cuatro puntos en toda la primera mitad. Invisible, apagado, contenido. Pero el descanso le dio un reset como con un electroshock. En el tercer cuarto, el escolta explotó con 21 puntos y desató una racha de 23-0 para los Cavs al inicio de la segunda mitad. Lo que siguió fue una exhibición de poderío ofensivo que hizo retroceder el reloj hasta los momentos más gloriosos de la franquicia.

Donovan Mitchell COOKED Cade Cunningham on this bucket. 😳 pic.twitter.com/EZSWbk6mB8 — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) May 12, 2026

Esa racha se extendió a 25-0 sumando la última canasta del segundo cuarto, y se convirtió en la racha anotadora más larga de los Cavaliers en Playoffs desde que comenzó la era del play-by-play en la temporada 1996-1997. Una época que incluyó nueve postemporadas de LeBron James. Dicho de otro modo, ni el Rey había logrado algo así.

Mitchell terminó la noche con 43 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. Sus números hablan por sí solos: 13 de 25 en tiros de campo, 4 de 12 desde la línea de tres puntos. Pero la estadística que quedará grabada en las crónicas es que sus 39 puntos en la segunda mitad igualan la marca de Sleepy Floyd como la mayor cantidad anotada en un medio tiempo en la historia de la postemporada.

Y su quinto cuarto de Playoffs con más de 20 puntos lo coloca al lado de Stephen Curry y Jamal Murray como los únicos en lograr esa hazaña en la postemporada. No contento con eso, Spida volvió a escribir su nombre en los libros de la franquicia. Este cuarto partido contra Detroit marca su cuarto juego de Playoffs con 40 o más puntos vistiendo la camiseta de los Cavaliers.

Con eso, superó a Kyrie Irving y se instaló como el segundo jugador con más partidos de este tipo en la historia del equipo. Solo una leyenda lo precede, con LeBron y sus 24 en la cima. Mitchell probablemente no tenga tiempo suficiente para alcanzar esa cifra astronómica, pero figurar en esa lista ya es un privilegio reservado para unos pocos.

39 PTS IN THE 2ND HALF FOR DONOVAN MITCHELL!



IT'S THE MOST POINTS IN ANY HALF IN A POSTSEASON GAME IN THE PLAY-BY-PLAY ERA 🤯 pic.twitter.com/HLLkDl829N — NBA (@NBA) May 12, 2026

El escolta jugó poco más de 35 minutos. Su primera mitad fue floja, casi anodina. Pero cuando encendió el interruptor, no hubo defensa de los Pistons que pudiera contenerlo. Acertó 12 de 13 tiros libres, una muestra de su concentración en los momentos decisivos. Además, sumó cinco rebotes, dos asistencias y un robo.

Ahora, la serie que una vez pareció sentenciada está completamente abierta. Los Cavs, liderados por un Mitchell que promedia 27.3 puntos por partido en Playoffs desde que llegó a Cleveland, han recuperado el factor cancha y la confianza. Su cuarta temporada con el equipo y su cuarta participación consecutiva en postemporada lo han convertido en el alma de este proyecto. Antes del cuarto partido, venía promediando 25.1 puntos, 5.4 rebotes y 3.0 asistencias en estos Playoffs, con un 45.5% de efectividad en campo. Cifras sólidas, pero no extraordinarias. Hasta que llegó este día de gloria.