Duda PT del Plan B de la reforma electoral, asegura que se debe definir el modelo de República

Asegura Reginaldo Sandoval que se buscarán consensos, pero advierte que la 4T tiene que aplicar también la autocrítica

En estos días que restan para la presentación del Plan B para la reforma electoral habrá diálogo para tratar de llegar a un consenso, aseguró el coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, al advertir que el rumbo del país no puede resolverse a través de consultas.

En entrevista, sentenció que se tiene que aclarar qué tipo de República se quiere presentar y si se va a respetar el federalismo, aunque reconoció que hay excesos en los costos de los Congresos locales, que se podrían ajustar.

Agregó que también hay municipios en los que se exagerado el número de regidores, pero consideró que los criterios que se establezcan deben ser analizados, aunque reconoció que algunos municipios se convirtieron en bolsas de trabajo.

No obstante, advirtió que la ruta le inquieta, porque, por ejemplo, en las consultas populares se quieren incluir los temas electorales y habría que establecer límites claros.

El legislador recalcó que el Partido del Trabajo acompañó a Andrés Manuel López Obrador desde hace décadas e incluso ayudó a formar Morena como movimiento, y consideró que no se les da el trato que requieren.

Recordó que el PT ya fue solo a unas elecciones y ha aportado mucho a la vida democrática del país, y recordó que fue su partido el que logró que la educación preescolar sea obligatoria.

“Nosotros hemos aportado mucho, pero no se nos reconoce más que muy poco. Nos da un sentimiento de preocupación, nos hace falta autocrítica en la izquierda para autocorregirse”, sentenció tras advertir que la presidenta no es la que tiene problema sino un grupo cerrado de Morena, que no cede a la autocrítica.

Sandoval Flores enfatizó que todo está en revisión, pero advirtió que una República centralista o federalista tiene que ser el eje de la discusión.

Insistió en que el PT respalda al cien por ciento a la presidenta Claudia Sheinbaum y lo seguirá haciendo, aunque insistió en que se tiene que analizar el tema con mucho cuidado.