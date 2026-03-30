Duelo a muerte: RD Congo y Jamaica buscan boleto al Mundial 2026

RD Congo y Jamaica se enfrentan en un duelo decisivo por el último boleto al Mundial 2026

La capital de Jalisco vive la fiebre del futbol y muestra de ello es que el partido entre República Democrática del Congo y Jamaica se jugará, a vida y muerte, un boleto para la Copa del Mundo que está próxima a comenzar.

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Los Leopardos de RD Congo llegan con gran ánimo. Tras terminar segundos en el grupo de las eliminatorias africanas por detrás de Senegal, eliminaron en playoffs a Camerún y Nigeria, y aseguraron su lugar en la repesca intercontinental. En México, vencieron 2-0 a Bermudas en un amistoso, con goles de Fiston Mayele y Yoane Wissa, este último recién recuperado de una lesión.

El técnico Sébastien Desabre cuenta con un ataque potente liderado por Mayele, Wissa y Cédric Bakambu.

“Estamos muy motivados. Esta final será nuestro decimotercer partido desde que comenzó nuestra campaña de clasificación”, declaró Desabre.

Los Reggae Boyz de Jamaica buscarán regresar a un Mundial tras 28 años (su última participación fue en Francia 1998). Llegaron a esta instancia tras vencer 1-0 a Nueva Caledonia en la primera ronda de la repesca.

El entrenador interino Rudolph Speid apostará por el delantero Bailey Cadamarteri, autor del gol ante Nueva Caledonia, y podría incluir desde el inicio a los experimentados Leon Bailey y Bobby De Cordova-Reid.

“Será un partido difícil, simplemente necesitamos ganar”, señaló el arquero Andre Blake.

El defensa Ian Fray, del Inter Miami, consideró este encuentro como “uno de los partidos más importantes de la historia” para Jamaica y destacó la calidad del rival: “Son un buen equipo, esperamos un partido de alta calidad, muy defensivo y compacto”.

El Estadio Guadalajara reporta que habrá lleno con cerca de 45 mil boletos vendidos. La demanda se disparó tras la victoria de Jamaica ante Nueva Caledonia.

El ganador de este duelo obtendrá su pase directo al Mundial 2026. Para Jamaica significaría un regreso histórico; para RD Congo, su primera participación desde 1974.