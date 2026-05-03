Durazo llama a cerrar filas en Morena ante presiones externas y advierte triunfo en 2027

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, durante su llegada a una reunión que presidió Adán Augusto, secretario de Gobernación, en Palacio Nacional

El presidente del Congreso Nacional de Morena advirtió que la oposición va a volver a “morder el polvo” en 2027

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, llamó a los liderazgos e integrantes del movimiento a cerrar filas ante las presiones externas y advirtió que la oposición va a volver a “morder el polvo” en las elecciones de 2027 y llamó a preservar la unidad frente a las presiones externas.

LEE ADEMÀS: Exatlón México 2026: filtran el nombre del eliminado de este domingo 3 de mayo

Al iniciar el Congreso Nacional de Morena y ante alrededor de 2 mil congresistas, dijo que la dignidad de la militancia no está a prueba por señalamientos y que las tensiones son propias de la disputa por el poder.

Tras advertir que empiezan a sentirse los embates de tiempos geopolíticos complejos, subrayó que ningún proyecto de transformación está exento de tensiones, pero acotó que la unidad es fundamental para avanzar.

Durazo Montaño aseguró que la dignidad de los integrantes del movimiento no está sujeta a pruebas por señalamientos públicos, ya sean internos o externos y ante los tiempos de posverdad y embates externos complejos que buscan desestabilizar el proyecto político actual, el país seguirá avanzando por la ruta del segundo piso de la transformación.

Ante la cúpula del partido, incluyendo gobernadores, funcionarios públicos, los coordinadores parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados, dijo que las elecciones de 2027 demostrarán que Morena seguirá siendo la primera fuerza política de México.

Agregó que la nueva dirigencia del partido deberá conducir el proceso electoral intermedio, que delineará el destino de la segunda etapa del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y del segundo piso de la Cuarta Transformación.

“El mundo vive una etapa de tensiones, de presiones abiertas y de intentos por imponer la voluntad de las potencias sobre pueblos libres y soberanos. Vemos cómo surgen viejas tentaciones imperiales, cómo se pretende intervenir en decisiones que sólo competen a naciones soberanas y cómo algunos intereses externos pretenden tratar la soberanía de otros países como si fuera materia negociable. Vemos la gozosa abyección de representantes de fuerzas políticas internas frente a esas presiones intervencionistas”, sentenció.

Tras respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum y en un salón de sesiones que estalló al grito de ¡No estás sola!, el gobernador de Sonora pidió preservar la unidad del partido más allá de las coyunturas electorales, por lo que pidió no darles gusto a los conservadores y no caer en la política de la intriga que desgasta y divide porque la defensa de México requiere cohesión política.

“Aspirar no es traicionar, competir no es dividir y debatir no es destruir”, insistió ante los aplausos de sus compañeros en su llamado a la unidad, porque, enfatizó, no lucharon tanto tiempo para abrirle la puerta otra vez a quienes pusieron de tapete al pueblo.