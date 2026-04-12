Ebrard impulsa polos de desarrollo en México: inversión de 540 mdd para descentralizar la industria

El plan de polos de desarrollo en Huamantla, Tlaxcala, busca descentralizar la inversión industrial en México con más de 540 millones de dólares y empleo

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, afirmó que el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla responde a una estrategia para redistribuir la inversión industrial en el país y explicó que el proyecto busca llevar actividad productiva a regiones que no concentraban este tipo de capital.

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Ebrard indicó que la inversión superior a 540 millones de dólares confirma el interés empresarial en nuevas zonas fuera de los polos tradicionales del norte y el Bajío. Señaló que la construcción en tiempo reducido permite replicar este modelo en otras entidades con condiciones similares.

El titular de Economía sostuvo que el esquema de polos industriales busca corregir la concentración histórica de la inversión en estados fronterizos y corredores consolidados. Añadió que los incentivos y la infraestructura instalada facilitan que las empresas se establezcan en regiones con menor desarrollo industrial.

Ebrard Casaubon explicó que el modelo aplicado en Huamantla incorpora urbanización integral de los predios, que incluye energía eléctrica, agua, conectividad y espacios para operación empresarial. Señaló que esta base permite reducir tiempos de instalación y facilita el inicio de actividades productivas en condiciones operativas completas.

Detalló que el esquema contempla incentivos fiscales y administrativos para las empresas que se instalen en estos polos. Indicó que se busca acelerar los procesos de inversión mediante facilidades regulatorias y periodos iniciales con beneficios, con el objetivo de consolidar proyectos industriales en etapas tempranas.

Añadió que este modelo se articula con la estrategia nacional de fortalecimiento productivo, que promueve la sustitución de importaciones y el incremento de la manufactura nacional. Precisó que el objetivo es ampliar la capacidad industrial del país en distintas regiones, con mayor participación de inversión privada en coordinación con el sector público.

El secretario de Desarrollo Económico de Tlaxcala, Javier Marroquín Calderón, informó que las inversiones en Huamantla están completamente aseguradas. Precisó que las empresas adquirieron los espacios dentro del parque, lo que garantiza su operación y la generación de empleos en la entidad.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, indicó que el proyecto posiciona al estado como un nuevo destino para la inversión industrial. Indicó que la entidad avanza hacia una mayor integración en la dinámica económica nacional.

Cuéllar Cisneros afirmó que el polo industrial refleja un cambio en la distribución del desarrollo económico. Sostuvo que la inversión y la infraestructura buscan traducirse en empleo y mejores condiciones para la población local.