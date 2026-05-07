El secretario de Economía sostendrá una reunión de trabajo con su homólogo, Dominic LeBlanc, de cara a la revisión del T-MEC

Con el objetivo de expandir mercados de exportación para empresas nacionales de diferentes sectores y de todos tamaños, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard encabeza una misión comercial en Canadá, el tercer país que forma parte del Tratado comercial junto con Estados Unidos y México, el T-MEC.

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El encuentro, organizado por la dependencia, convoca a representantes de 240 empresas de diferentes sectores: agroindustria, manufactura, farmacéutica, electromovilidad, industrias creativas, de educación y aceleración de patentes, así como de fondos de inversión y clústeres de innovación.

Se espera que este jueves inicie de manera oficial la misión, pero además se dio a conocer, que Ebrard conversará con su homólogo Dominic LeBlanc sobre el T-MEC este mismo miércoles y jueves, “sin que se trate de una ronda oficial de negociaciones técnicas” sobre el tratado, del que iniciará su revisión entre las tres naciones, a partir del 1 de julio de este año.

De manera paralela a los trabajos de la misión, se informó que Ebrard sostendrá reuniones de trabajo con su homólogo canadiense, el ministro de Comercio, Dominic LeBlanc.

“Las conversaciones tendrán como objetivo avanzar en el proceso hacia próxima revisión del T-MEC“, aseguró Economía.

Y en este sentido, se informó que acompañan al Secretario Ebrard, los subsecretarios de Industria y Comercio, Ximena Escobedo; de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, así como el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, y los cónsules Iván Sierra y Víctor Treviño en Toronto y Montreal, respectivamente.

Por otro lado, Economía explicó que las 240 empresas mexicanas —en su mayoría pequeñas y medianas—, participarán en más de mil 800 encuentros de negocios con alrededor de 200 empresas canadienses, y las actividades tendrán lugar en Toronto y Montreal.

Se informó que el secretario Ebrard tendrá un almuerzo de trabajo con CEOs de grandes compañías incluyendo Air Canada, Bombardier, ATCO, Brookfield, CN Rail, TC Energy, así como con el dirigente del Business Council of Canada, entre otros.

Asimismo, encabezará una reunión de diversas empresas mexicanas con fondos de inversión, incluyendo el Ontario Teachers Pension Plan (uno de los más grandes del mundo) e instituciones financieras de este país, en busca de oportunidades de financiamiento y colaboración.

“Se trata de una visita de trabajo inédita que tiene como objetivo ampliar nuestro flujo de inversión y de comercio con Canadá“, dijo en su momento Ebrard.

“Con Canadá tenemos un comercio ya de por sí, y un flujo de inversión, importante. Con la misión, queremos acelerar en el escenario y sobre todo abrir mercado para muchas empresas mexicanas, particularmente pequeñas y medianas“, explicó hace unos días.