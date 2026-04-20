Ebrard recibe a Jamieson Greer para segunda ronda de revisión del T-MEC en México

Encabeza la delegación de EU para la segunda ronda de conversaciones bilaterales rumbo a la revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, recibió la noche de este domingo al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien encabeza la delegación de ese país para la segunda ronda de conversaciones bilaterales para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Esto, toda vez que esta segunda ronda está programada a verificarse este lunes, con la participación del representante comercial de Estados Unidos y los equipos técnicos de ambos países, sin que se haya hecho público el lugar en donde se efectuará esta reunión.

La llegada del funcionario estadounidense, contrario a lo que se esperaba, fue por la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), alrededor de las 20 horas de este domingo.

Economía informó que el embajador Greer, el principal negociador comercial de Estados Unidos, se reunirá por la mañana de este lunes con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Mientras que Ebrard Casaubon sostendrá, posteriormente, un encuentro con Jamieson Greer, a fin de avanzar en el proceso de revisión del T-MEC.

La dependencia del gobierno mexicano recordó que el comercio bilateral de México y Estados Unidos superó los 870 mil millones de dólares en 2025.