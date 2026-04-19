La luna llena, con la sombra de la tierra cubriendo una parte, se oculta esta mañana en Cuernavaca

Descubre las fechas exactas de los eclipses en 2026: uno solar que oscurecerá el día y otro lunar visible por la noche. Consulta el calendario completo

El calendario astronómico de 2026 se prepara para ofrecer dos de los fenómenos más esperados, con una combinación de eclipse solar total y eclipse lunar parcial que marcarán uno de los momentos más impactantes del año para científicos y aficionados.

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Agosto tendrá una alineación celestial doble

Durante agosto, el planeta vivirá una alineación espectacular, ya que primero ocurrirá un eclipse solar total que oscurecerá el día, seguido apenas dos semanas después por un eclipse lunar parcial que transformará el cielo nocturno.

El eclipse solar total del 12 de agosto

El primer gran evento será el Eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, visible en Europa tras más de dos décadas. La franja de totalidad cruzará regiones como el Ártico, Groenlandia, Islandia y zonas del norte y centro de España.

Ciudades como La Coruña, Oviedo y Burgos vivirán un momento único cuando el día se convierta en noche, permitiendo observar la corona solar. En otras zonas como América del Norte, Europa y el norte de África, el fenómeno será parcial, mostrando un Sol en forma de media luna, siempre con protección visual adecuada.

El eclipse lunar del 28 de agosto

El segundo evento será el Eclipse lunar parcial del 28 de agosto de 2026, visible en gran parte del hemisferio occidental, incluyendo América, Europa y África, y que podrá observarse sin necesidad de equipo especial.

La impresionante “Luna de sangre”

Durante este eclipse lunar, la Tierra proyectará su sombra sobre la Luna, generando un fenómeno conocido como “Luna de sangre”, en el que el satélite adquiere tonalidades rojizas o cobrizas debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre.

Este ciclo de eclipses representa una oportunidad clave para la investigación científica, ya que permitirá estudiar tanto la corona solar como la atmósfera terrestre. Además, expertos recomiendan planificar con anticipación, ya que el turismo astronómico está alcanzando niveles récord para estas fechas.