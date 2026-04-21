El reporte ajustó al alza febrero, de 0.14% a 0.51%, mientras que marzo registró una leve caída de 0.01%

La economía de México habría crecido apenas 0.5% en el primer trimestre de este año, según el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), la primera estimación adelantada que da el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de la actividad económica.

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Y es que, el reporte señala que el indicador de febrero anterior fue revisado al alza, un crecimiento mensual de 0.14% a uno de 0.51 por ciento.

Por su parte, para marzo se publicó una contracción mensual cercana a 0.0% (-0.01 por ciento).

El IOAE anticipa que la industria subió 0.4% mensual en febrero y 0.1% en marzo; en tanto, los servicios registraron un avance de 0.4% frente a enero del presente año y una contracción de 0.1% mensual en marzo.

En su comparación anual, señala que las actividades terciarias (comercio y servicios) presentaron un aumento de 0.9% en febrero pasado, variación inferior al 1.9% del reporte previo. En tanto el sector secundario (industria) presentó una contracción de 1.3 y 0.5% en febrero y marzo del presente año.

Un análisis de Grupo Financiero BASE recordó que en enero pasado, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró una contracción mensual de 0.92%, por lo que la revisión al alza de febrero y el estancamiento de la actividad económica en marzo, “son insuficientes para compensar la caída al comienzo del año.

“De esta forma, considerando la información disponible del IOAE e IGAE, en el primer trimestre del año el PIB habría mostrado una contracción trimestral de 0.54%, que sería su primera caída trimestral desde el cuarto trimestre del 2024 (-0.98 por ciento)”.

A tasa anual, el PIB crecería 0.89% en el primer trimestre, desacelerándose desde el crecimiento de 1.79% en el cuarto trimestre del 2025.

Cabe destacar que las cifras del IOAE son revisadas de forma significativa en los siguientes informes del INEGI; no obstante, el próximo viernes es cuando se publicará el dato definitivo del IGAE de febrero, empero, el indicador oportuno, que estima anticipadamente el desempeño de la economía mexicana antes de la publicación del indicador global de la actividad económica (IGAE), referencial del PIB mensual, prevé que la actividad económica se ralentizó en el primer trimestre de 2026.