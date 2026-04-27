Economía facilita importación de equipos clínicos y prevé inversión extranjera de hasta 450 mdd

La Secretaría de Economía dio a conocer que estableció medidas normativas y de facilitación comercial para la importación de equipos eléctricos y electrónicos destinados a la investigación clínica.

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"La investigación clínica resulta fundamental para garantizar que medicamentos, vacunas, dispositivos médicos y tratamientos sean eficaces y de calidad", señaló.

De esta forma, Economía señaló que se puede detonar en el país un incremento estimado de hasta el 50% en la inversión extranjera en este sector.

"Esto representaría hasta 150 millones de dólares adicionales anuales, que, sumados a los aproximadamente 300 millones de dólares reportados por la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C. (AMIIF), darían como resultado un total estimado de hasta 450 millones de dólares anuales", indicó la dependencia federal.

Y es que se ha identificado que el principal reto para el crecimiento del sector se relaciona con barreras regulatorias y operativas que generan costos, retrasos e incertidumbre, particularmente en procesos como la importación de equipos especializados necesarios para la ejecución de protocolos de investigación clínica.

En este sentido, la optimización en los procesos para la ejecución de protocolos de investigación clínica representa un factor determinante para mejorar la competitividad del país y fortalecer la atracción de inversión extranjera.

De ahí que, "bajo tales supuestos, la Secretaría de Economía, como acción afirmativa emitió la Resolución en materia de importación de equipos eléctricos y electrónicos destinados a la investigación clínica, la cual fue emitida por la Subsecretaría de Industria y Comercio, por conducto de la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior, así como por la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, mediante la Dirección General de Normas; dicha resolución forma parte del conjunto de estrategias que fomentan el desarrollo de la investigación clínica en México".