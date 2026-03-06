El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zaragoza aseveró que a pesar del bajo crecimiento que se tuvo en 2025, hacia el futuro cercano en el gobierno de México “proyectamos un crecimiento más sólido en 2026 que se consolidará hacia 2027, conforme la inversión pública y privada se materializa“, hasta llegar a un crecimiento de 3.0% al concluir el sexenio en 2030, para lo cual, aseguró, el dinero de las Afores será un actor clave.

LEE ADEMÁS: CCE impulsa diálogo con EU rumbo a revisión del T-MEC

Y para llegar a esos niveles de crecimiento, dijo, se apoyarán en el Plan Nacional de Infraestructura que contempla una cartera de 5.6 billones de pesos distribuidos en más de 1,500 proyectos que abarcan energía, transporte ferroviario, carreteras, puertos, salud y agua, donde la participación privada será trascendental.

Al participar en la inauguración de la Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Banamex, afirmó que la colaboración del sector financiero con el público es indispensable para fortalecer la competitividad, la resiliencia, el crecimiento sostenido de México, pero reiteró la necesidad de que sea el dinero de los mexicanos ahorrado en las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro), el que apoye a este crecimiento.

“Las Afores serán un actor clave para el fortalecimiento de esta estrategia, sus activos representan hoy 24% del PIB, frente a 16% en 2019, y podrían superar el 30% hacia 2030. Además, el portafolio de activos se ha diversificado de manera muy importante, por lo que, en otras palabras, México cuenta con capacidad para financiar infraestructura productiva de largo plazo“, dijo.

Durante su participación en la Plenaria, hizo un recuento del ambiente económico del año pasado que, reconoció, estuvo marcado por una elevada volatilidad en el comercio internacional, por los cambios en la política económica de Estados Unidos, por lo que sostuvo, fue un entorno desafiante, pero también un año que confirmó la resiliencia estructural de nuestra economía mexicana.

Dijo que pese al crecimiento de 0.6% de la economía “que pareciera bajo, habría que analizarlo en el contexto del primer año de gobierno de una administración”, a lo que se sumaron acciones para resolver el adeudo de proveedores de Pemex y mejorar el perfil financiero de la empresa, reduciendo incertidumbre en sectores estratégicos.

Aseveró a los consejeros, la confianza que genera el país, y señaló que el crecimiento estará impulsado fuertemente por la inversión público-privada.

“Es importante comunicarles la confianza en el país; que ustedes en sus regiones, en sus estados, en sus ciudades, nos ayuden con sus empleados, con sus socios a comunicar la visión la perspectiva tan sólida que tiene la economía mexicana”, comentó.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Consumo de hogares sube 1.17% en diciembre

Amador Zamora subrayó que la inflación se mantuvo contenida pese a los ajustes al IEPS, que fueron acotados y transitorios, por lo que aseguró, no se observaron traspasos inflacionarios significativos asociados con aranceles aplicados a países sin acuerdo comercial con México.

Añadió que la tasa arancelaria que paga nuestro país es la más baja de los socios comerciales de Estados Unidos, por lo que dijo, se ha hecho un uso sin precedente del T-MEC por los exportadores mexicanos, donde las empresas ajustaron sus procesos de certificación y fortalecieron sus cadenas de suministros regionales para maximizar el acceso preferencial.