Edson Álvarez se pone a contrarreloj para estar listo para la Copa del Mundo

El Machín intenta llegar a tiempo a la Copa del Mundo con la Selección Mexicana

Edson Álvarez está a contrarreloj, en busca de volver lo más pronto posible a las canchas, pero sobre todo, estar listo para la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

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El mediocampista del Fenerbahçe de Turquía, compartió este lunes parte de su rehabilitación tras operarse del tobillo, por lo cual el futbolista mexicano le está metiendo duro en el gimnasio para ponerse a tono.

Edson no pudo escapar de la intervención quirúrgica en el tobillo, por lo que fue intervenido todavía a tiempo, para tratar de estar lo mejor posible en el Mundial.

Sin embargo, el futbolista no estará disponible para la Fecha FIFA de marzo, en la que la Selección Mexicana se enfrenta a Portugal el 28 en la reinauguración del Estadio Azteca y contra Bélgica el 31 en Chicago.

Se espera, en todo caso, que Álvarez pueda volver con tiempo para la Copa del Mundo, o al menos con el espacio suficiente para tomar ritmo y llegar lo mejor posible con la Selección Mexicana.