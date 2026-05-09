El mediocampista podría llegar en próximos días a México para integrarse al Tri en el CAR; tiene nulo ritmo futbolístico

El paso de Edson Álvarez por Turquía llegó a su fin y no fue de la mejor manera; Fenerbahçe tomó la decisión de no tomarlo en cuenta para los últimos dos juegos de liga en los que el club aún pelea el título con Galatasaray, además de que no comprará su carta del West Ham de Inglaterra.

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El entrenador interino del club turco, Zeki Murat Göle, dio una declaración previo al juego de este sábado ante Konyaspor, en la que explicó que el mediocampista mexicano quedó fuera del equipo.

“Hicimos una declaración sobre Edson. Como equipo técnico, tomamos una decisión y se la comunicamos”, fue lo que precisó al respecto.

De tal forma que el Machín tampoco será tomado en cuenta para el último juego de la temporada el cual es el próximo domingo ante Eyüpspor.

Por ahora, el Capitán de la Selección Mexicana sigue entrenando en el club, pero solo a la espera de que se termine su contrato de cesión y después del Mundial, deba reportar de regreso al West Ham de Inglaterra.

Reacción a los abucheos le costó su salida

La semana pasada tras haber regresado a las canchas por unos minutos en el juego ante Istanbul Basaksekir, Edson se quedó en el campo haciendo algunos ejercicios, pero fue severamente abucheado por la afición del Fenerbahce.

Álvarez, quien en ocasiones en su carrera ha mostrado no tener el temple para manejar ese tipo de situaciones, volteó a las gradas, encaró a los aficionados y les hizo señas de que no los escuchaba y que lo abuchearan más fuerte.

Maç sonu Fenerbahçe taraftarı Edson Alvarez’i ıslıkladı.



Edson Alvarez ise dönüp tribünlere hareket yaptı. pic.twitter.com/TaSlCeB5Le — sporON (@sporontv) May 2, 2026

Eso por supuesto no fue pasado por alto por la directiva del Fenerbahce, quien optó por darle las gracias al mexicano y ya no dejarlo jugar.

La polémica por su operación de tobillo

Todo comenzó desde principios de año, cuando Edson Álvarez presentó una lesión de tobillo, que le impidió seguir con regularidad en su equipo donde era titular indiscutible.

Al hacerse estudios correspondientes, desde Turquía se informa que el servicio médico del club le dijo que no era necesaria una operación y que incluso lo cotejaron con el West Ham.

Sin embargo, en un viaje a México, Edson acudió con el cuerpo médico de la Selección Nacional, el cual le señaló que si quería llegar bien a la Copa del Mundo era necesario operarse.

El jugador lo hizo, contrario a las indicaciones de su club actual y eso generó muchos problemas, ya que coincidió su ausencia con que Fenerbahce comenzó a perder muchos puntos en la liga.

La narrativa en Turquía fue que Edson no respetó a su equipo y priorizó estar bien para el Mundial con el Tri, lo cual los aficionados no le perdonaron.

Podría reportar pronto en el CAR

Como Edson Álvarez ya sabe que no jugará más en el Fenerbahce, es muy probable que pronto deje Turquía y viaje a México para reportar en el Centro de Alto Rendimiento con la Selección Mexicana.

Aunque faltará ver si el jugador toma días de descanso, los cuales son obligatorios, siempre y cuando él decida no hacerlo y ponerse de inmediato bajo las órdenes de Javier Aguirre.