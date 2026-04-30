Edson Álvarez regresó a entrenar al parejo en Fenerbahce… ¿Le alcanza para el Mundial?

El mediocampista solamente ha jugado 127 minutos en todo el 2026 y lleva más de dos meses inactivo

Edson Álvarez es una de las grandes incógnitas en Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo, debido a la operación y posterior rehabilitación de tobillo desde febrero pasado.

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De manera que lleva más de dos meses (y en realidad casi todo el 2026) sin actividad constante en el terreno de juego, si bien este jueves retornó a los entrenamientos al parejo de sus compañeros en Fenerbahce

El mediocampista, quien también ha fungido como Capitán de la Selección Mexicana, compartió en su Instagram que ya está con el resto de su equipo en Turquía.

“De regreso con los chicos”, escribió Edson acompañado de una fotografía del entrenamiento en las instalaciones deportivas del Fenerbahce en Estambul.

Es aún incierto cuándo es que Edson pudiera volver al terreno de juego, ya que apenas se incorporó al parejo de sus compañeros.

A Fenerbahce le quedan tres partidos de liga en Turquía: el sábado dos de mayo ante Istambul Basaksekir; el 9 de mayo contra Konyaspor y el día 17 ante Eyüpspor.

Es decir que a Edson le quedan tres juegos para tomar un poco de minutos y ritmo en Turquía, a ver si con eso le alcanza para que Javier Aguirre lo considere para la Copa del Mundo.

Apenas ha jugado 127 minutos en el año

La realidad es que si Álvarez juega el Mundial con México, sería más por su jerarquía que por su presente y como en México jugar o intentar jugar en Europa es más importante que ser regular en Liga MX, eso le puede dar la llave a Edson.

Porque en lo que va del año, además de tener más de dos meses inactivo, solamente ha jugado un total de 127 minutos.

Es decir, ni siquiera dos partidos completos en todo el semestre, al tiempo de que su último juego fue ante Erzurumspor el cinco de febrero, juego en el que tuvo que salir al mediotiempo porque el tobillo ya no le dio.