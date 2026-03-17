Eduardo Nájera cree que Mavericks ganaron el trade con Lakers al llegar Cooper Flagg: “No soy fanático de Luka Dončić”

Hace poco más de un año, la NBA fue sacudida por el más inesperado terremoto, cuando los Dallas Mavericks canjearon a Luka Dončić por Anthony Davis con Los Ángeles Lakers, lo que generó una absoluta incredulidad. Fue la primera vez en la historia de la liga en que dos jugadores del Equipo Ideal eran intercambiados entre sí a media temporada. Los Mavs eran los grandes perdedores del trade, pero la llegada de Cooper Flagg —como consecuencia— a la quinteta texana ha cambiado sustancialmente la narrativa.

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La temporada de novato de Flagg ha mostrado un impacto estadísticamente similar e incluso mejor al de Dončić en su primer año. Actualmente, el joven prodigio de Duke promedia 20.2 puntos, 6.6 rebotes y 4.5 asistencias con apenas 19 años, números que confirman su condición de estrella en ciernes. Incluso, si bien Luka es superior en ataque, Flagg es un prospecto más completo, al ser un defensivo mucho mejor, con mayor versatilidad atlética y una capacidad para influir en ambos lados de la cancha.

“Yo no soy fanático de Luka Dončić, no me critiquen. Se me figura un poquito más a James Harden, un tipo que tiene la habilidad de enfrentar muchísimos puntos al día, el otro día ganó por 50 puntos, lo cual se refleja. Se piense que los Mavs hicieron un mal cambio, pero obtuvimos a un jovencito de 18 años en Cooper Flagg, que está poniendo números similares a los de Luka cuando él entró como novato”, dijo Eduardo Nájera al respecto.

Como parte de las clínicas del IMSS en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, el mexicano exmiembro de los Mavericks, no dudó en mostrar ese lado positivo de la desgracia que el equipo de sus amores ha sabido transformar. Dallas supo aprovechar una probabilidad del 1.8% para ganar la lotería del Draft, lo que llevó al talento de Duke a sus filas y le dio a la franquicia otra oportunidad de construir su equipo alrededor de una promesa generacional.

“Creo que fue, ahorita si ves el cambio de Mavs y Lakers, todo el mundo piensa que lo ganó Lakers, pero dale dos o tres años más a Cooper yo creo que también va a ser la cara de la liga. Luka sigue siendo un excelente jugador y uno de los mejores jugadores, el problema que todo el mundo tiene con Luka es que no defiende”, comentó Lalo.

Los Ángeles tendrá que construir una plantilla muy específica en torno a la superestrella eslovena si quieren tener alguna posibilidad de ganar un campeonato. Y es que en la NBA moderna, ser un mago del balón que solo domina un lado de la cancha no lleva muy lejos, y con Dončić siendo el prodigio ofensivo que es, los Lakers se verán obligados a priorizar la defensa y los tiros para compensarlo. Un problema que los Mavericks ya no tienen.

“Ya me está dando un poquito de frustración a mí que (Luka) se sigue quejando del reglamento de la autoridad. Entonces como ciudadano, si yo no sigo el reglamento me voy a quejar con los policías, claro que no y los árbitros, los oficiales son algo muy importante para el juego y no me gusta que siempre se está quejando que no le dan más tiros libres, entonces por eso le doy más a Cooper Flagg que tiene mejor, creo yo, tiene más potencial porque él sí va a jugar a la ofensiva y también a la defensiva”, finalizó.