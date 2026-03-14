Eduardo Nájera, de inspirar a Jorge Gutiérrez para llegar a la NBA a buscar nuevo talento nacional: “Vi lo que se debe hacer en México”

La primera vez que Eduardo Nájera acudió a un entrenamiento bajo las órdenes de Don Nelson con los Dallas Mavericks luego de un canje con los Houston Rockets en el NBA Draft 2000, descubrió un mundo nuevo. Y no solo porque quedara cautivado por la mente maestra del legendario entrenador con su genial capacidad táctica, sino porque también con él desarrolló esa necesidad de compartir sus conocimientos con la niñez, con tal de impulsarlos hacia el deporte de sus amores.

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Eduardo Alonso Nájera Pérez, actualmente es parte de las clínicas creadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para fomentar la activación física entre niños y niñas del país, pero durante las 12 temporadas que jugó en la NBA comenzó a poner en práctica esa lección de Don Nelson. Y fue así como gracias a él, otro mexicano logró llegar a la máxima liga de baloncesto mundial tras haber sido parte de una de sus iniciativas, conocida como la Liga Nájera.

“Jorge Gutiérrez tuvo la oportunidad de jugar en la Liga Nájera, en los años 2005 y 2006 donde creamos una plataforma específicamente para encontrar al próximo jugador NBA y fue Jorge Gutiérrez. No solo eso, también tuvimos a representantes de la selección nacional que siguen como Pako Cruz que estuvo en mis campamentos”, comentó Lalo Nájera en conferencia de prensa para presentar la clínica de baloncesto del IMSS.

“Es lo que buscamos ahora (con el IMSS), el darles de nuestra experiencia pero igual ver ese talento para comenzar a crear un sistema de información para dar seguimiento, porque no es solo estatura, en Chihuahua y todo el norte se domina el baloncesto porque tenemos más estatura promedio, pero es irreal porque he visto gigantes de Oaxaca u otros estados pero nadie los localiza. Por eso quiero este proyecto y gracias al IMSS y Conagua y todo esto es posible, lo hicimos en Ciudad Juárez”, abundó.

El nacido en Meochi, Chihuahua, registró en promedio números de 4.9 puntos, 3.7 rebotes y 0.8 asistencias en 619 partidos. Su aguerrido estilo de juego lo llevó a destacar no solo con los Mavs, sino con Golden State Warriors, Denver Nuggets, New Jersey Nets y Charlotte Bobcats. Con esa carta de presentación, Lalo ha inspirado a miles de jóvenes, y a pesar de haberse retirado hace casi tres lustros, busca seguir impactando a las nuevas generaciones.

“He tenido la oportunidad de representar al basquetbol entre niños y niñas y he adquirido muchísimo conocimiento, la semana pasada estuve con uno de los mejores entrenadores de la historia, Don Nelson. Recordamos viejos tiempos, él era creativo y se enfocaba mucho en niños y niñas, a raíz de eso entendí el compromiso que tenía y fui viendo lo que se debe hacer en México por las necesidades que se tienen a nivel nacional y sumarlo con el rescate al Lago de Texcoco es dar no solo difusión, que sea un trabajo colectivo, todos sumamos y es la importancia de vivir la experiencia”, sentenció.