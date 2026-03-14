Eduardo Nájera encabezará clínica de baloncesto en el Parque Ecológico Lago de Texcoco: “El deporte es salud”

El IMSS y Conagua impulsan el baloncesto y el cuidado ambiental en niños a través de clínicas con Eduardo Nájera y Horacio Llamas en el Parque Ecológico Lago de Texcoco

El forjar grandes atletas conlleva una formación integral. Eso mismo busca el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en comunión con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con una serie de clínicas para impulsar la práctica deportiva entre las juventudes a través del ejemplo de leyendas —en este caso— del basquetbol como Eduardo Nájera, Horacio Llamas y la ex seleccionada nacional Nataly Gutiérrez.

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La primera de esta serie de iniciativas se llevará a cabo este fin de semana en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, con el objetivo de sensibilizar también a niñas y niños sobre el cuidado del medio ambiente, en un lugar icónico como este, que era el corazón acuífero del Valle de México donde se asentó Tenochtitlan y es ahora una extensa reserva ecológica de 14 mil hectáreas tras un profundo proceso de restauración.

“Es una extraordinaria combinación y no solo eso, en cuestión de zonificación, donde tenemos el Lago de Texcoco, tenemos Nezahualcóyotl y es una región importante que atender, Ecatepec, Texcoco, incluso de Ciudad de México la Venustiano Carranza y es un punto neurálgico que debemos atender con población que va a tener estos accesos, con esta clínica se inaugura con glorias del baloncesto mexicano como Horacio Llamas y Eduardo Nájera y es llevarle el deporte a los niños en un espacio de primer mundo, muy hermoso. En la parte del IMSS con la plataforma del deporte, es llevar gente que pueda hacer que este sea un espacio vivo”, dijo a OVACIONES, el coordinador técnico de cultura física y deporte, Héctor Antonio al respecto.

Será este sábado 14 de marzo cuando se efectúe esta clínica de baloncesto, de la que se espera la presencia de alrededor de 500 jóvenes que podrán aprender de los mejores y disfrutar de este pulmón medioambiental de México.

“El deporte es salud y va entrelazado, es un evento colectivo unificado con el IMSS y Conagua. El agua es vida y deporte también, siendo creativos es donde podemos hacer cosas espectaculares en este parque ecológico para nuestras niñas y niños”, comentó con entusiasmo Eduardo Nájera durante la presentación de este evento.

Tras la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) ahí, el sitio se ha transformado en un refugio para más de 230 mil aves, incluidas especies migratorias, en la zona oriente del Valle de México. Se trata de un espacio que cuenta con 18 hectáreas de cuerpos de agua, ciclovías, canchas deportivas de fútbol, béisbol y básquetbol, así como pistas de patinaje y áreas para el avistamiento de aves.

“En 2014 se había decidido que en el Lago de Texcoco se hiciera un aeropuerto que no tenía condiciones y una comunidad muy conocida como es la de Atenco, lo que hizo fue pelear para que se devolvieran las condiciones en que estaba este espacio y en 2018 ese espacio que se iba a hundir, se decidió luchar por un espacio para proteger al medio ambiente, las condiciones hídricas y el medio ambiente”, sentenció Vanessa Bohórquez López, coordinadora del Parque Ecológico Lago de Texcoco.