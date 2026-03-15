Eduardo Nájera y Horacio Llamas imparten clínica de basquetbol a más de 300 niñas y niñas en el Parque Ecológico Lago de Texcoco

Eduardo Nájera y Horacio Llamas, los dos primeros basquetbolistas mexicanos que jugaron en la liga de basquetbol más poderosa del mundo, la NBA, se reunieron para encabezar e impartir una clínica de basquetbol a más de 300 niñas y niños con el objetivo de fomentar el deporte en infancias del Valle de México, como parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno de México.

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Lalo Nájera, ex jugador de los Dallas Mavericks, destacó que una de las grandes claves para apoyar a un futuro deportista de alto nivel es rodearse de personas productivas y buenas, que los apoyen con hábitos saludables y a no flaquear, “porque el éxito solo llega con la disciplina”, concluyó.

Dichas clínicas deportivas, que son promovidas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se llevarán a cabo cada mes en el Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT).

Y la primera de ellas fue de basquetbol, donde cientos de niñas y niños tuvieron la oportunidad de practicar los fundamentos del ‘deporte ráfaga’, con la supervisión de las dos ex figuras de la NBA, así como de Nataly Gutiérrez, Mauricio Granados y Ana Rentería.

Durante el arranque de los talleres, en representación del Director General de la Conagua, Efraín Morales López, la Coordinadora del PELT, Vannesa Bohórquez López, destacó que el objetivo primordial del proyecto es brindarles a las nuevas generaciones oportunidades de desarrollo a través de un entorno natural y seguro con instalaciones de primer nivel.

Además, resaltó que las clases que se imparten en el parque en diferentes disciplinas son gratuitas, para sembrar la semilla de las futuras estrellas del deporte en México.

El Titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del IMSS, Luis Iván Camacho Morales, comentó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, trabajan en colaboración con otras instituciones para fomentar el deporte con el objetivo de atender las causas de la violencia, por ello, invitó a las y los jóvenes para que se acerquen al ejercicio y puedan llevar vidas más saludables y de convivencia.

Asimismo, el Coordinador Técnico de Cultura Física y Deporte del IMSS, Héctor García Antonio, agradeció la presencia de los basquetbolistas e invitó a la comunidad a asistir a las clínicas e incentivar el deporte a todas las edades.