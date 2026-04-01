Eduardo Neyra, a las puertas del doctorado en Texcoco

El nombre de Eduardo Neyra no aparece por casualidad en el cartel de este sábado en Texcoco. Su alternativa en la plaza Silverio Pérez llega tras un proceso que abarca formación en México y tres campañas consecutivas en Europa —España, Francia y Portugal.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Chequia será rival de México! Le ganó a Dinamarca en penales y vuelve al Mundial tras 20 años

Nacido el 7 de febrero de 2000 en Durango, Neyra se formó en la Escuela Taurina de su estado. Su primera aparición pública se dio en la plaza Alejandra de Durango, dentro de un encuentro de escuelas taurinas en el que participaron alumnos de Aguascalientes, Fresnillo y Zacatecas. En esa etapa inicial, el 30 de octubre de 2015, destacó al cortar la única oreja de un festejo nocturno, resultado que lo señaló como triunfador de la jornada.

El paso al ámbito profesional se concretó el 10 de marzo de 2019, cuando debutó con caballos en la plaza San Marcos de Aguascalientes. En ese festejo alternó con José Antonio Lavado, Pedro Bilbao, Rafael Díaz, José Alberto Ortega y Jorge Esparza, con novillos de El Garambullo. A partir de ahí, su actividad se incrementó en distintos escenarios del país.

Ese mismo año, el 26 de julio, toreó en la plaza Caliente de Tijuana dentro del serial Conquistando Ilusiones, donde cortó dos orejas, lo que le valió el trofeo Estoque de Plata Caliente 2019, además de su inclusión en un cartel posterior en ese mismo coso el 11 de agosto. Al día siguiente se presentó en la Plaza Arroyo de la Ciudad de México, donde cortó una oreja a un ejemplar de la ganadería de San Martín.

El 29 de septiembre de 2019 debutó en la Monumental Plaza México, enfrentando al novillo “Triste”, número 48, con 440 kilos, de la ganadería de Villar del Águila, al que le cortó una oreja. En ese escenario ha toreado en cuatro ocasiones, sumando un total de tres orejas, lo que representa una parte relevante de su trayectoria en plazas de mayor capacidad en el país.

Desde su debut con picadores en 2019 hasta la fecha, Neyra ha toreado 52 novilladas, de las cuales 13 han tenido lugar en plazas de España y Francia. Su presencia en Europa comenzó en 2023, en lo que sería el inicio de una etapa continuada durante tres temporadas.

Ese año debutó en España el domingo 6 de agosto en Pegalajar, provincia de Jaén. Una semana después, el 13 de agosto, se presentó en Las Ventas, donde lidió al novillo “Veinteañero”, de la ganadería de Antonio López Gibaja. En septiembre de ese mismo año toreó en Casatejada, Cáceres, dentro de un festival celebrado el sábado 16, y al día siguiente, domingo 17, actuó en La Torre de Esteban Hambrán, en la provincia de Toledo. Cerró esa campaña el 8 de octubre al hacer el paseíllo en El Vellón, en la Comunidad de Madrid.

En 2024 regresó a Madrid para presentarse nuevamente en Las Ventas el 14 de abril, con ganado de Hermanos Sánchez Herrero. Posteriormente, el 3 de septiembre actuó en Calasparra, Murcia; el 5 en El Álamo, Madrid; el 7 en Peralta, Navarra; el 9 en Villaseca de la Sagra, Toledo; el 15 en Valdetorres de Jarama y el 16 en Villaviciosa de Odón, también en la Comunidad de Madrid, completando así una intensa actividad durante ese mes.

La temporada 2025 incluyó su debut en Francia el 1 de mayo en Aire-sur-l’Adour. El 7 de junio se presentó en el coliseo de Nîmes Arena, donde cortó una oreja a un ejemplar de la ganadería del matador Alejandro Talavante. Posteriormente, el 23 de agosto, toreó en La Granja, Madrid.

Durante ese mismo año realizó labores de tienta en diversas ganaderías españolas, entre ellas Sánchez-Urbina y La Herguijuela, en la provincia de Cáceres; Agustínez, en Salamanca; y Raso de Portillo, en Valladolid, además de la ganadería portuguesa de Diego Passanha. Estas actividades formaron parte de su preparación en campo bravo durante su estancia europea.

De cara a su alternativa, Neyra ha señalado: “Llego muy ilusionado y comprometido”. Sobre el significado del momento, añadió: “Es el sueño de toda una vida”, en referencia al paso que dará este fin de semana.

La ceremonia de alternativa se llevará a cabo este sábado de gloria a las 16:30 horas en la plaza “Silverio Pérez” de Texcoco. Actuará como padrino Octavio García “El Payo” y como testigo Héctor Gutiérrez, ante un encierro de la ganadería de San Pablo.

El festejo marcará su ingreso al escalafón de matadores de toros, luego de un recorrido que comenzó en festejos de formación, se formalizó con su debut con caballos en 2019 y continuó con actuaciones en distintas plazas de México, así como en España y Francia a lo largo de las últimas tres temporadas.