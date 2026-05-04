Efraín Juárez, enamorado de sus Pumas: “Somos un espectáculo, solo hubo un equipo”

El DT auriazul retó al América a que vaya a CU a proponer el juego como los felinos lo hicieron en la ida

Lejos de mostrarse molesto o cabizbajo porque su equipo dejó ir una ventaja de dos goles ante América, Efraín Juárez aseguró estar completamente orgulloso de sus Pumas.

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Al grado de considerar que en la ida de cuartos de final, su equipo ofreció un auténtico espectáculo, e incluso afirmó que fueron el único conjunto que dominó en la cancha.

“Estoy feliz, fue espectacular; me siento orgulloso de lo que vi en el campo, muy emocionado. Observé lo que tenía en mente y lo que quería ver reflejado; hubo solamente un equipo en la cancha.

“No sé lo que se percibe en la televisión, pero desde dentro del campo, lo que yo vi fue un espectáculo de mi equipo. Se los dije en el vestidor: ‘levanten la cara, jugando así no hay forma de que nos ganen’”, expresó el estratega auriazul.

El duelo siguió en las conferencias de prensa.



El profesor Efraín Juárez:

“Hoy hubo un sólo un equipo en este estadio y SE LLAMAN LOS #PUMAS”.



André Jardine:

“Buscas cualquier estadística y vamos a ver si Pumas supera a #América”.



Lindo partido de viene en CU. pic.twitter.com/aHNef6YnW2 — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) May 4, 2026

Efraín Juárez evitó entrar en polémica por los dos penales marcados en contra y reiteró su postura de que Pumas fue superior durante el encuentro.

“Lo único que puedo decir es que hubo un solo equipo en el estadio, y ese fue Pumas. Fuimos quienes más propusimos, en un escenario imponente; podrán decir muchas cosas, pero la realidad es que dentro del grupo estamos en paz. Pudimos haber sido ratoneros y no lo fuimos; eso es lo que me representa y lo que representa a nuestra afición”.

Además, lanzó un reto directo al América, pidiéndoles que en el partido de vuelta en Ciudad Universitaria (CU) salgan a proponer el juego como lo hicieron los universitarios en calidad de visitante en el Estadio Banorte.

Para cerrar, el técnico se mostró molesto al ser cuestionado sobre si su planteamiento táctico influyó en el empate. Rechazó esa versión y atribuyó el resultado a los penales.

“Las decisiones tácticas no afectan, fueron dos penaltis. Ellos tienen la obligación, nosotros con el 0-0 avanzamos; a ver si ellos salen a proponer como lo hicimos nosotros aquí”, concluyó.