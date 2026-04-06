Efraín Juárez manda a callar bocas con Pumas: “Nos daban por muertos”

El técnico auriazul no quiso polemizar con el penal en contra que les marcaron de último minuto: “da y quita”

Pumas dejó ir una ventaja de dos goles en su visita a Chivas en Guadalajara, con lo que pudo haber conseguido un triunfo clave en sus aspiraciones de meterse en los primeros cuatro lugares del Clausura 2026.

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Sin embargo, el técnico auriazul, Efraín Juárez, se mostró satisfecho con el desempeño de su equipo ante el líder del torneo en el Estadio Akron, aunque reconoció un sabor amargo por el empate 2-2.

“Estoy feliz por ver a mi equipo que juega como quiero… tácticamente todo nos salió contra el mejor equipo y en su casa”, declaró tras el partido.

“Nos daban por muertos”: Juárez responde a críticas

El entrenador universitario también envió un mensaje directo a sus detractores, quienes pedían su salida tras la eliminación en la Concachampions ante San Diego FC.

Pese a las críticas, Pumas ha enfrentado una dura seguidilla ante Cruz Azul, América y Chivas, sumando 5 de 9 puntos posibles, incluyendo una victoria sobre el acérrimo rival, América.

“Mucha gente nos daba por muertos y hoy seguimos ahí. Sabemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos”, afirmó Juárez.

Juárez evita polémica arbitral: “da y quita”

Sobre el penal marcado a favor de Chivas en el tiempo agregado, Efraín Juárez evitó entrar en controversia y respaldó al arbitraje.

“La decisión del árbitro siempre la respetamos… a veces te da y a veces te quita. Del arbitraje nunca hablo”, señaló.

El técnico recordó que ya en otras ocasiones ha mantenido la misma postura ante decisiones polémicas.

Incidente en Guadalajara: el autobús de Pumas se descompone

Tras el partido, el equipo universitario vivió otro contratiempo cuando su autobús se descompuso en pleno Periférico de Guadalajara, mientras se dirigían al aeropuerto.

Jugadores y cuerpo técnico tuvieron que bajar de la unidad y usar transporte por aplicación para llegar a tiempo a su vuelo rumbo a la Ciudad de México.

Incluso, la policía local apoyó para agilizar el tránsito y evitar riesgos, ya que el autobús quedó detenido en el carril de alta velocidad.