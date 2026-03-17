Efraín Juárez sería sancionado por festejar con señas obscenas; no tendría problema ante América

El DT de Pumas hizo la seña de que “hay huevos” y luego lo confirmó en la conferencia de prensa

Efraín Juárez sería víctima nuevamente de sus emociones y festejos desmedidos. Así como ya le ha pasado anteriormente, tanto en México como en Colombia cuando era técnico del Atlético Nacional, es muy probable que le vuelva a suceder.

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Al término del cotejo entre Pumas y Cruz Azul, en el que los felinos empataron con diez hombres 2-2 luego de que estuvieron 0-2 abajo, provocó que Efraín festejara de frente a la afición felina con señas obscenas.

“Aquí hay huevos“, gritó varias veces Efraín al término del cotejo, además de hacer la señal frente a la afición felina, mientras celebraban el empate.

Posteriormente, en la conferencia de prensa, Efraín no solo confirmó su festejo, sino que también dijo: “En este club, sobran huevos“.

Sería acreedor a una sanción económica

El Reglamento de Sanciones tiene tipificado que si algún técnico hace una falta al reglamento, en este caso señas obscenas, se hará acreedor a una sanción.

“Los jugadores y/o integrantes del cuerpo técnico que realicen celebraciones con conductas, gestos o ademanes excesivos, inapropiados, obscenos, ofensivos, groseros, burlones o francamente antideportivos hacia el adversario o hacia el público en general, serán sancionados“, establece el Reglamento de Sanciones de la FMF en su artículo 69.

El antecedente de Martín Anselmi

En noviembre del 2024, dentro de la Jornada 17 del torneo Apertura de ese año, Martín Anselmi, entonces técnico de Cruz Azul, festejó de la misma manera luego de que Ángel Sepúlveda anotara de último minuto a Tigres.

Ese gol significó que La Máquina estableciera un nuevo récord de puntos en un torneo corto de la Liga MX, por lo que Anselmi se pasó de efusivo y por eso lo multaron.

La sanción solamente se quedó en algo económico y no lo suspendieron de dirigir el siguiente cotejo, por lo que lo mismo sucedería con Efraín Juárez.

No sería la primera sanción para Juárez

En el Apertura 2025, Efraín Juárez fue sancionado justo en el Clásico ante América, toda vez que lanzó insultos al cuerpo árbitral.

En el juego fue expulsado por el silbante César Ramos, y luego la Comisión Disciplinaria informó que se iba a ir suspendido dos juegos.

De tal forma que de nueva cuenta, el técnico auriazul se enfrenta a una situación en que la sanción parece ser le viene por delante, aunque al final nadie le quita el gusto de su festejo con su afición.