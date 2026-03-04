Efraín Juárez, tras perder invicto ante Toluca: “No juego a no perder”

El DT de Pumas lamentó la derrota y dijo que en el equipo felino “no festejan cuando se juega bien”.

Los Pumas perdieron el invicto en el Clausura 2026, luego de que este martes cayeron 2-3 en el Estadio Olímpico Universitario ante el Bicampeón Toluca, que mostró que tiene muchísimo músculo y futbol para ir por el Tricampeonato.

Fue un gran partido de futbol, que quizá Pumas no merecía perder por lo que mostró en el terreno de juego; sin embargo, las fallas se pagan caro y la que tuvo Robert Morales —que pudo significar el 2-0— terminó marcando diferencia. Ante un equipo como los Diablos Rojos, simple y llanamente no te perdonan.

Efraín Juárez: “No juego a no perder”

Luego de su primer descalabro en el presente certamen de la Liga MX, el técnico Efraín Juárez lamentó la derrota y consideró que cuando Toluca empató 2-2, bien pudo haber cerrado el juego y conformarse con el punto en casa.

Sin embargo, dejó clara su postura: su filosofía no es especular. Fue hacia adelante y los escarlatas le sacaron los tres puntos. A los felinos se les escaparon dos ventajas: estuvieron 1-0 y 2-1 arriba, pero en ambas ocasiones Toluca igualó y finalmente remontó.

“Todas las derrotas duelen. Aquí no festejamos que se juega bien, aquí se festeja cuando se gana. Pude haber cerrado el partido en el 2-2, echarme para atrás y a lo mejor irme con un punto, pero yo no juego a no perder, ni mi equipo jamás lo hará. Prefiero esta sensación de frustración y tristeza, pero yendo por el partido”, explicó Juárez.

De esta forma, los auriazules se quedaron con 16 unidades y descendieron hasta la quinta posición de la clasificación, ahora por debajo de Pachuca, que llegó a 17 puntos tras su triunfo en la jornada doble.

“Ya le dije a la directiva de Keylor”

El estratega también fue cuestionado sobre la situación de Keylor Navas, quien se encuentra en la recta final de su contrato y, según declaró el propio arquero, aún no ha recibido una oferta de renovación.

Al respecto, Juárez fue claro: ya le expresó a la directiva lo que quiere, insinuando que busca la renovación del guardameta costarricense, quien ha representado un salto de calidad importante para el equipo.

No obstante, reconoció que la decisión ya no depende de él, sino de la dirigencia. Por sus palabras, la continuidad de Keylor aún está en el aire.