Ejército despliega rescatistas para localizar a mineros atrapados en Sinaloa

ras el trágico derrumbe en la mina “Minerales de Sinaloa” el pasado 25 de marzo, un contingente de 38 especialistas en estructuras colapsadas voló desde la CDMX para liderar las tareas de salvamento

Elementos del Ejército Mexicano especializados en búsqueda y rescate fueron desplegados para reforzar las labores en la mina “Minerales de Sinaloa”, donde cuatro mineros permanecen atrapados tras el derrumbe ocurrido el pasado 25 de marzo.

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De acuerdo con información oficial, un grupo de 38 efectivos del Batallón de Atención a Emergencias fue trasladado vía aérea desde la Ciudad de México hasta el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, desde donde se integraron al operativo en la zona del siniestro.

Con su llegada, suman 98 elementos militares que participan en las labores, incluyendo personal que mantiene la seguridad perimetral desde el inicio del incidente, en coordinación con autoridades de Protección Civil, la Fiscalía estatal y corporaciones de seguridad municipal.

El contingente especializado cuenta con equipo técnico para operaciones en estructuras colapsadas, como binomios caninos, herramientas de corte, sistemas de respiración autónoma, generadores de energía y equipos de comunicación, con el objetivo de acelerar la localización de los trabajadores.

Las acciones se realizan en conjunto con instancias de los tres niveles de gobierno, en un esfuerzo por rescatar a los mineros atrapados y mitigar los riesgos derivados del derrumbe.

Las Fuerzas Armadas reiteraron su compromiso de apoyar en situaciones de emergencia, especialmente en eventos que representen riesgo para la población