Ejército reivindica nacionalismo en acto del 5 de mayo

El secretario de la Defensa Nacional destacó el origen y evolución del nacionalismo mexicano durante la conmemoración del 5 de mayo en Puebla

El secretario de la Defensa Nacional expuso la evolución del nacionalismo mexicano durante la ceremonia del 5 de mayo en Puebla, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tomó protesta de bandera a integrantes del Servicio Militar Nacional.

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“El nacionalismo mexicano se originó desde nuestra independencia y tuvo un gran impulso en la gesta heroica de 1847”, afirmó el titular de la Defensa al vincular ese proceso con la victoria del Ejército de Oriente en 1862 bajo el mando de Ignacio Zaragoza.

El discurso ubicó la batalla del 5 de mayo como símbolo de defensa de la soberanía nacional frente a potencias extranjeras y como punto de consolidación de la identidad y cohesión social. También señaló que el nacionalismo adquirió una dimensión social tras la Revolución Mexicana, con la educación como eje de conciencia colectiva.

En ese contexto, el secretario explicó que durante la Segunda Guerra Mundial México fortaleció sus Fuerzas Armadas y estableció el Servicio Militar Nacional como mecanismo de preparación cívica y defensa del país, lo que consolidó una estructura de reserva para enfrentar amenazas.

“El servicio militar nacional ha evolucionado hacia un enfoque social e integral que fortalece la disciplina, la responsabilidad social y el respeto a los derechos humanos”, indicó al detallar cambios recientes en el esquema de adiestramiento.

La Secretaría de la Defensa Nacional redujo el periodo de instrucción de 44 a 13 sesiones sabatinas y reorganizó el programa en dos escalones para facilitar la participación de jóvenes que trabajan. También incorporó contenidos de civismo, legislación, ética militar, derechos humanos y protección civil.

El funcionario informó que la presidenta Claudia Sheinbaum tomó protesta a más de 31 mil soldados del Servicio Militar Nacional y a más de 800 mujeres voluntarias, quienes se integran a las actividades conforme al marco constitucional vigente.

“Ustedes sellarán su deber con la nación y deberán mantenerse prestos para acudir al llamado de la patria”, expresó al dirigirse a los conscriptos y destacar su incorporación a una reserva nacional de más de siete millones de personas.

El acto reafirma el papel del Servicio Militar Nacional como instrumento de formación cívica y respaldo operativo para el Estado, en un contexto donde el gobierno federal mantiene la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, protección civil y apoyo institucional.