El ‘Ángel’ de Chivas; Sepúlveda marcó penal y el Rebaño ganó Clásico Tapatío

Armando González anotó el empate pero luego falló una pena máxima; Atlas no aguantó la ventaja que consiguió en el primer tiempo

Chivas tiene Ángel y cuando lo necesitó ahí apareció Sepúlveda. El veterano delantero marcó de penal en los últimos minutos del cotejo, para remontar al Atlas 1-2 en el Estadio Jalisco y así ganar un Clásico Tapatío que siempre estuvo al rojo vivo.

Luego de dos derrotas al hilo y la pérdida del invicto además de la cima de la clasificación, Guadalajara volvió a la victoria, y qué mejor que hacerlo en uno de los partidos más importantes de la fase regular.

Resultado con el que el Rebaño Sagrado escaló a la tercera posición de la tabla con 21 puntos, por debajo de Toluca que tiene mejor diferencia de goles y el líder Cruz Azul con 25 unidades.

La victoria vino a través de una pena máxima a favor de Sepúlveda, en una acción en la que Gaddi Aguirre le dio un pisotón accidental dentro del área, pero que el árbitro Marco Antonio Ortiz vio claramente y lo marcó como penal.

Antes de que se cobrara el penal, Armando González había pedido el disparo, porque minutos antes había fallado un penal previo, detenido de gran forma por el arquero Camilo Vargas.

Ángel Sepúlveda y la Hormiga tuvieron una conversación, y el veterano delantero le dio la confianza a su joven compañero. Sin embargo, la decisión vino desde la banca por parte del técnico Gabriel Milito, y fue Sepúlveda el que cobró de manera magistral para poner el 1-2 de la victoria.

El gol del triunfo cayó al 84′ y el penal que erró Armando fue al 73′, por lo que solamente habían pasado once minutos entre una pena máxima y otra; Milito consideró que Hormiga no estaba para tirar, y aunque el joven quería revancha, no se lo permitieron.

Además, Armando González no se fue en blanco en este cotejo. Al 48′, sacó un disparo de larga distancia, desviado en su trayecto, que dejó sin chances a Camilo Vargas. Se consideró gol de Armando, porque el tiro llevaba dirección de portería.

Armando llegó a su sexto gol en este torneo y se puso a tres del goleador de San Luis, Joao Pedro, que este sábado se fue en blanco ante Cruz Azul. Si bien sigue lejos del líder, jornada a jornada demuestra que es un goleador nato, a pesar de fallar un penal.

Atlas había inaugurado el marcador apenas a los 13 minutos, luego de que el arquero Raúl Rangel se equivocara en la salida y regalara la pelota en tres cuartos de cancha.

Paulo Ramírez anticipó a Rubén González, quien no alcanzó el pase largo de Tala, se acomodó y sacó un riflazo que Rangel no pudo detener pese a lanzarse al balón.

Antes del primer penal a favor de Chivas, hubo una acción en el área rojiblanca en la que los atlistas reclamaron un empujón por la espalda, pero la jugada quedó a interpretación del árbitro y del VAR, quienes no vieron infracción.

De ahí surgió cierta polémica arbitral, principalmente por la acción que Atlas reclamaba como penal y que no se revisó.

Chivas se llevó el triunfo y consiguió tres puntos muy necesarios para volver a la senda del triunfo, tras dos derrotas frente a los equipos más fuertes del torneo.

Después de este cotejo, el Rebaño tendrá un calendario más favorable, ya que el próximo sábado recibirá a Santos en el Estadio Akron, mientras que el miércoles 18 de marzo jugará su partido pendiente de la Jornada 9 ante León, también en el Estadio Akron.

De esta forma, le vienen dos juegos seguidos en casa, en los que Guadalajara puede sumar seis unidades que lo posicionen muy bien en los primeros tres escalones de la tabla general, aunque dependerá del desempeño de Cruz Azul y Toluca, que están intratables.