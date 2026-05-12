El Autódromo Hermanos Rodríguez se renueva para garantizar la permanencia de Fórmula 1 en México

México invertirá 202 millones de pesos en la modernización del Autódromo Hermanos Rodríguez para mantener al país dentro del calendario de la Fórmula 1

México quiere mantenerse dentro del calendario de la Fórmula 1. Para seguir siendo parte de la máxima categoría del automovilismo, los organizadores han realizado una inversión millonaria para remodelar y dar mantenimiento al Autódromo Hermanos Rodríguez, con el objetivo de garantizar que el país continúe como sede de una fecha dentro del serial en el futuro.

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La Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) destinará 202 millones de pesos para estas adecuaciones en el inmueble. Una intervención que se realiza con miras a la edición 2026 del Gran Premio de la Ciudad de México, que se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre próximos.

El proyecto se ejecutará en colaboración con Tilke, la firma alemana líder en el diseño de circuitos de carreras que en 2015 fue responsable del rediseño integral del trazado que permitió el regreso de la máxima categoría al país hace 11 años y bajo la supervisión de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). El objetivo es que el Autódromo conserve la homologación Grado 1, certificación indispensable para recibir a la F1 en su nueva etapa, caracterizada por cambios en el reglamento y evoluciones técnicas dentro del campeonato.

Las reformas respetarán el trazado actual del circuito. Se realizará mantenimiento en la tercera capa de determinados sectores de la pista mediante una repavimentación de asfaltado de 6.5 centímetros en el “Race Course”. También se dará mantenimiento general a los U-drains para reforzar el correcto funcionamiento del drenaje, así como a los kerbs o lavaderos del circuito internacional de 4.304 kilómetros.

Fotos: Cortesía GP México







El plan incluye, además, mejoras y renovaciones en la fachada y las instalaciones del Pit Building, así como el cambio de asfalto en la zona del Paddock, uno de los espacios operativos más relevantes para los equipos, ingenieros y personal técnico durante el fin de semana de competencia.

“Esta inversión representa nuestro compromiso por preservar al Autódromo Hermanos Rodríguez como un recinto de clase mundial. Garantizar su homologación internacional y seguir elevando sus estándares técnicos es fundamental para que México continúe siendo parte del calendario de Fórmula 1 durante los próximos años. Asimismo, agradecemos la constante colaboración de la alcaldía de Iztacalco, por las facilidades otorgadas para llevar a cabo esta obra”, comentó Federico González Compeán, director general del México GP sobre la importancia de esta inversión.

Las obras comenzaron el pasado lunes 11 de mayo y se llevarán a cabo de manera intermitente, en coordinación con el calendario de actividades programadas tanto en el autódromo como en el Foro Sol, actualmente, renombrado como Estadio GNP Seguros. De esta forma, se busca no obstaculizar la realización de otros eventos y garantizar que todas las renovaciones queden concluidas antes de la llegada del Gran Premio.