El Batán, a escena en el cierre de la Feria del Caballo en Texcoco

La ganadería El Batán lidia en la Feria Internacional del Caballo 2026 un encierro en Texcoco con toreros de alto nivel

La última corrida de la Feria Internacional del Caballo 2026 tendrá como eje el encierro de la ganadería El Batán, procedente de Querétaro, que llega en un momento clave de su desarrollo, con un lote que busca responder a la exigencia de una plaza de toros que pretende su renacimiento taurino.

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Fundada en 1984 por Francisco Aguilar, hijo del matador Gabino Aguilar, la ganadería asentada en Amealco ha construido su trayectoria bajo criterios de regularidad en el comportamiento del toro y un riguroso proceso de selección genética. En un contexto donde la crianza del toro bravo enfrenta condiciones variables, su presencia en Texcoco adquiere relevancia dentro del circuito taurino.

El cartel lo integran Juan Pablo Sánchez, Sergio Flores e Isaac Fonseca, una terna que combina experiencia, conocimiento del coso y proyección taurina. El desarrollo del festejo dependerá de la interacción entre estos tres toreros y un encierro que, por su conformación, ofrece distintas posibilidades de embestida, ritmo y fondo.

El encierro