El Congreso de Hidalgo abre diálogo con el sector taurino en medio de tensiones políticas

El sector taurino en Hidalgo se moviliza ante propuestas de reconversión ganadera, evidenciando un debate entre tradición, economía y bienestar animal

Pachuca de Soto, Hidalgo.— La reciente movilización de integrantes del sector taurino en Hidalgo no solo evidenció la defensa de una tradición arraigada, sino también expuso las tensiones políticas y el desconocimiento institucional que rodean el debate sobre la fiesta brava.

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Más de un centenar de personas marcharon desde la Plaza de Toros “Vicente Segura” hasta el Congreso local para manifestar su inconformidad ante la postura del diputado Avelino Aguilar Iglesias, del Partido Verde Ecologista de México, quien ha planteado iniciativas hacia una eventual reconversión de la ganadería de lidia.

Entre los asistentes se encontraban empresarios taurinos, ganaderos, médicos veterinarios, trabajadores del campo y los matadores Uriel Moreno “El Zapata”, Sergio Flores e Isaac Fonseca, reflejando la amplitud de la cadena productiva taurina.

Una comisión fue recibida por los diputados José Luis Rodríguez Higareda y José María Alejandro Pérez Ramírez, ante quienes se expusieron argumentos económicos, culturales y sociales en defensa de la tauromaquia. Se destacó que 57 de 84 municipios realizan festejos taurinos, lo que representa cerca del 70% del territorio.

Asimismo, se subrayó que alrededor de 12 mil hectáreas están destinadas a la crianza del toro bravo, actividad que sostiene a 15 ganaderías, generando impacto en el empleo rural, servicios veterinarios, transporte, turismo y comercio local.

El núcleo del conflicto radica en la propuesta de reconversión productiva, cuestionada por su viabilidad económica, la falta de recursos y la incertidumbre para quienes dependen de esta actividad.

A ello se suma la crítica a una narrativa simplificada que equipara la tauromaquia con explotación animal, sin considerar sus dimensiones culturales, económicas y regulatorias, así como una posible instrumentalización política del tema.

El contexto de rezagos estructurales en áreas como salud, seguridad y desarrollo económico también influye en el debate, donde algunos señalan que estos temas podrían quedar relegados frente a discusiones simbólicas.

En este escenario, la apertura de mesas de trabajo y el reconocimiento del limitado conocimiento legislativo sobre el sector representan un punto de contención.

La jornada dejó dos certezas: la capacidad de organización del gremio taurino y la necesidad de un debate informado, basado en análisis integral y no en consignas.

El futuro de la tauromaquia en Hidalgo dependerá de lograr un equilibrio entre tradición, economía y nuevas sensibilidades sociales en un contexto cada vez más polarizado.