El consejo de Eduardo Nájera para Karim López previo a su irrupción en NBA: “Tiene el mejor talento pero eso no significa nada”

El joven prodigio de Hermosillo, Sonora, se ha desplomado, al pasar de estar considerado entre los mejores prospectos para el próximo Draft de la NBA

Karim López sujetado del aro tras una espectacular volcada, se volvió una imagen cotidiana en la Liga de Australia, donde —gracias a su talento— los BNZ Breakers se coronaron en el último año del mexicano entre sus filas. Pero tal parece que no es suficiente. El joven prodigio de Hermosillo, Sonora, se ha desplomado, al pasar de estar considerado entre los mejores prospectos para el próximo Draft de la NBA, y ahora aparece fuera del Top 10 entre las proyecciones de distintos simuladores donde AJ Dybantsa luce como la inminente primera selección global.

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Hace un año, Karim Hiram López Mondaca aparecía incluso dentro del Top 5 de distintos simuladores del Draft; sin embargo, el juvenil de 18 años ahora oscila entre las posiciones 13 al 20. Bleacher Report lo describió como un jugador que no es explosivo en su simulacro. Mientras que ESPN fue más severo, al revelar que el hermosillense ha recibido críticas por parte de los visores que han viajado a Australia para conocerlo.

Dichas preocupaciones se centran en su defensa, atletismo y promedio de tiro, donde presume un limitado 32.5% en triples, lo que ha reducido el optimismo en torno a su selección. Pero esto, para Eduardo Nájera, único mexicano en la historia que ha sido seleccionado en un Draft, no debería ser sino una oportunidad para reducir la presión que podría tener en caso de ser elegido con un pick alto.

“Karim López realmente tiene el mejor talento de un jugador mexicano, pero talento no significa nada. Si yo hago mi propio Draft, sí lo tendría del 13 hasta el 25, en ese rango. Comenzó como en el 5 al 10 y es mucha presión, entonces yo prefiero que él quede un poquito más abajo, ¿por qué? Porque si quedas en los primeros 10, tienes una responsabilidad gigante”, analizó el legendario jugador tricolor para OVACIONES.

“Entonces cuando le das esa responsabilidad a un niño como Cooper Flagg, que tiene 19 años y le das las llaves de una institución de 5 mil a 10 mil millones de dólares, pues es mucha presión. Sí le tienes las herramientas adecuadas, pero mentalmente a un niño de 18 años es difícil. No quiero que entre con esa presión, yo prefiero que sea el que bajó y lo use de motivación para ir a tener una excelente carrera y tal vez ser una superestrella de la NBA, porque sí tiene ese talento y creo que eso es lo que va a suceder”, continuó Lalo.

López promedió 14.3 puntos en sus últimos 10 partidos en Australia. Karim ha mostrado ser fuerte con el balón y sus destellos de manejo, tiro y pase le dan la versatilidad que muchos equipos de la NBA buscan en un ala-pívot, a tal grado que, a pesar de sus deficiencias, sigue siendo la gran figura de la que se ha considerado una clase internacional débil de cara al próximo Draft, aunque para muchos expertos, su decisión de jugar en una liga exótica le cobró factura.

“Uno nunca sabe, hay equipos que ven el talento, ven su estatura —que es algo similar a la mía—, ven su velocidad y se toman el riesgo, y pudiera quedar también en los primeros 10. Yo no creo que se haya equivocado en jugar en Australia. Ahorita lo más importante es la preparación, ya tiene el fogueo dentro de la cancha con todos los juegos que tuvo”, afirmó el exjugador de Dallas Mavericks.

“Ahorita es desarrollar su habilidad y su cuerpo, su fortaleza, creo que es donde le falta un poquito más, y su condición física tiene que estar al mejor momento, porque es relevante lo que hizo en la Liga Australiana y ganaron, quedaron campeones. Ahora el proceso es ir a los 30 equipos y tener entrenamientos con ellos y en contra de otros jugadores, donde tendrá la oportunidad de mostrar que sí se merece estar en los primeros 10 del Draft”, agregó.

El originario de Meoqui, Chihuahua, fue seleccionado en la segunda ronda del Draft del 2000, en el puesto 38 por los Houston Rockets, que esa misma noche lo canjearon a los Mavs, donde jugó sus mejores años en la mejor liga de baloncesto del mundo. De cara al próximo procedimiento de selección, Karim —muy seguramente— superará a Lalo para convertirse en el mexicano de mejor ranking en la historia del Draft, pero después deberá trabajar arduamente para cumplir con las expectativas.

“Es difícil aconsejarle, porque acaba de tener una temporada. No sé en qué estado está, pero sí tiene que descansar, es muy importante. No puedes cargarle tanto trabajo porque es donde puede reventar el cuerpo. La recomendación es que debe tener ya un agente, uno de los mejores, y también un preparador físico y técnico, para que este verano antes del Draft esté preparado porque es donde tendrá entrenamientos con los equipos”, finalizó.