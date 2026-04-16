El consumo privado creció 0.21% en febrero y se mantuvo sin cambios en marzo, reportó el INEGI.

Uno de los principales motores de la economía mexicana muestra un claro debilitamiento. El Indicador Oportuno del Consumo Privado (gasto de las familias) estimó un crecimiento mensual de apenas 0.21% en febrero, con cifras desestacionalizadas, y para marzo prevé un avance nulo, de 0.0 por ciento.

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Mientras que en enero, el consumo privado cayó -1.55% mensual, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De esta forma, la debilidad del consumo privado se habría prolongado en el primer trimestre de este año.

El IOCP prevé un aumento anual de 2.1% tanto para febrero como para marzo, muy por debajo de la proyección previa de 3.3% que dio a conocer en marzo pasado.

Con cifras originales, sin un efecto de calendario, el consumo privado registró un crecimiento de 1.5% anual en enero, impulsado por los bienes importados (8.7% anual), principalmente, los bienes no duraderos que fue de 16.5%; mientras que los bienes nacionales presentaron un descenso anual de 0.3% en enero.

En un análisis, Grupo Financiero BASE comentó que, “de confirmarse la estimación para febrero y marzo, el consumo privado registraría una caída trimestral de 0.93%, la primera desde el cuarto trimestre de 2024, -1.59 por ciento.

“Además, mostraría un crecimiento de 2.28% anual en el primer trimestre de 2026, contrastando con la caída de 1.19% de los primeros tres meses del 2025, pero ubicándose por debajo del crecimiento de 2022, 5.66%; 2023, 3.25% y 2024 con 5.41 por ciento”, señaló.

De su parte, un estudio de BBVA México, indica que el gasto privado durante febrero se vio afectado por disrupciones a la actividad económica derivadas de los episodios de violencia y bloqueos registrados en el país durante el mes, particularmente en la región Bajío-Occidente.

Además, anticipó una gradual regularización del gasto privado en marzo, ante la recuperación del consumo tras las disrupciones y cortes a la actividad del segundo mes del año.

El área de Estudios Económicos de Banamex señala que de acuerdo con el IOCP, éste habría avanzado 0.2% mensual en febrero y no habría mostrado variación en marzo (+2.1% anual ambos) con cifras desestacionalizadas, después de la caída mensual de 1.6% en enero.

Consideró que, de materializarse los resultados señalados, “el consumo privado presentaría una reducción trimestral de 0.9% en el primer trimestre de 2026, tras el avance de 1.0% en el trimestre previo de 4.1% anual.

“Así, durante el primer trimestre de 2026, este indicador habría crecido 2.3% con respecto al mismo periodo de 2025 (-1.2%). Y estimamos ligera recuperación del consumo durante todo el año. Para el año en su conjunto, considerando la mejora proyectada del empleo formal y de las remesas, que se traducirían en una modesta recuperación de los ingresos de los hogares, esperamos un aumento de 2.5% del consumo privado“, señaló Banamex.