Uno de los principales motores de la economía mexicana muestra un claro debilitamiento. El Indicador Oportuno del Consumo Privado (gasto de las familias) estimó un crecimiento mensual de apenas 0.21% en febrero, con cifras desestacionalizadas, y para marzo prevé un avance nulo, de 0.0 por ciento.
LEE ADEMÁS: México y UE perfilan exportaciones agroalimentarias estratégicas
Mientras que en enero, el consumo privado cayó -1.55% mensual, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De esta forma, la debilidad del consumo privado se habría prolongado en el primer trimestre de este año.
El IOCP prevé un aumento anual de 2.1% tanto para febrero como para marzo, muy por debajo de la proyección previa de 3.3% que dio a conocer en marzo pasado.
Con cifras originales, sin un efecto de calendario, el consumo privado registró un crecimiento de 1.5% anual en enero, impulsado por los bienes importados (8.7% anual), principalmente, los bienes no duraderos que fue de 16.5%; mientras que los bienes nacionales presentaron un descenso anual de 0.3% en enero.
En un análisis, Grupo Financiero BASE comentó que, “de confirmarse la estimación para febrero y marzo, el consumo privado registraría una caída trimestral de 0.93%, la primera desde el cuarto trimestre de 2024, -1.59 por ciento.
“Además, mostraría un crecimiento de 2.28% anual en el primer trimestre de 2026, contrastando con la caída de 1.19% de los primeros tres meses del 2025, pero ubicándose por debajo del crecimiento de 2022, 5.66%; 2023, 3.25% y 2024 con 5.41 por ciento”, señaló.
De su parte, un estudio de BBVA México, indica que el gasto privado durante febrero se vio afectado por disrupciones a la actividad económica derivadas de los episodios de violencia y bloqueos registrados en el país durante el mes, particularmente en la región Bajío-Occidente.
Además, anticipó una gradual regularización del gasto privado en marzo, ante la recuperación del consumo tras las disrupciones y cortes a la actividad del segundo mes del año.
El área de Estudios Económicos de Banamex señala que de acuerdo con el IOCP, éste habría avanzado 0.2% mensual en febrero y no habría mostrado variación en marzo (+2.1% anual ambos) con cifras desestacionalizadas, después de la caída mensual de 1.6% en enero.
Consideró que, de materializarse los resultados señalados, “el consumo privado presentaría una reducción trimestral de 0.9% en el primer trimestre de 2026, tras el avance de 1.0% en el trimestre previo de 4.1% anual.
“Así, durante el primer trimestre de 2026, este indicador habría crecido 2.3% con respecto al mismo periodo de 2025 (-1.2%). Y estimamos ligera recuperación del consumo durante todo el año. Para el año en su conjunto, considerando la mejora proyectada del empleo formal y de las remesas, que se traducirían en una modesta recuperación de los ingresos de los hogares, esperamos un aumento de 2.5% del consumo privado“, señaló Banamex.