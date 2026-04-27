El día en que AMLO viajó al AIFA en un tren de mantenimiento

El expresidente recorrió en diciembre de 2021 un tramo ferroviario hacia el AIFA. Críticas señalaron simulación. El gobierno respondió que el trayecto fue real sobre vías en construcción.

El 5 de diciembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador se subió a un vagón y avanzó por un tramo de vías aún en obra rumbo al AIFA. A su lado iban funcionarios, mandos militares y su esposa, mientras el tren recorría una infraestructura en construcción.

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“Todo esto es el aeropuerto”, dijo el entonces presidente mientras señalaba el entorno. El recorrido generó dudas en redes sociales debido a la falta de obra terminada en algunos tramos.

Las imágenes circularon rápidamente y el expresidente Felipe Calderón acusó que el tren no existía y que el video estaba manipulado, convirtiendo el hecho en una controversia política.

Tres días después, Elizabeth García Vilchis aclaró que el presidente sí viajó en un tren real, pero en un tramo de 8.7 kilómetros en construcción, utilizado para supervisión militar.

El trayecto correspondía a una fase de obra y supervisión, no a un servicio operativo, dentro del proyecto ferroviario que conectaría el Tren Suburbano con el AIFA.

En 2024, López Obrador volvió a realizar recorridos en el tren ya en fase avanzada, como parte de las pruebas del sistema ferroviario antes de concluir su administración.

El mandatario explicó que la obra civil estaba concluida, pero que los sistemas de señalización y pruebas dinámicas quedarían pendientes para la siguiente etapa, dejando claro que la infraestructura física avanzó, pero la operación integral aún no estaba en funcionamiento.