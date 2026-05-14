El Güerito de Tepito cumple en la báscula y se dice preparado para su segunda pelea: “Me siento fuerte y ya listo”

El Güerito de Tepito se declaró listo para su pelea internacional ante Iván Aguirre en la Arena Coliseo, confiado en demostrar su talento y conseguir la victoria

El Güerito de Tepito está convencido de que puede tener un resultado favorable este fin de semana en la Arena Coliseo de la Ciudad de México. Pero más allá de las tarjetas, espera demostrar que su talento es capaz de ilusionar al público nacional ante su oponente colombiano Iván Aguirre.

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A unas horas de su presentación, Juan Pérez se ha declarado listo para el evento internacional que encabezará. Para ello, el joven prospecto tricolor ha vencido primero a la báscula para la pelea pactada a seis asaltos en la división súper gallo.

“Estoy listo. Vamos a seis rounds, va a ser mi primera pelea a seis rounds. Debuté a cuatro y ya rápido subimos a seis rounds. Me siento muy bien, muy contento, emocionado y ya con la adrenalina al full esperando a que llegue el día. Me siento bien, me siento fuerte y ya listo”, dijo el Güerito de Tepito tras cumplir con el pesaje.

Será apenas su segunda pelea como profesional ante un Iván Aguirre que fue el primero en subir a la báscula y marcó un peso de 120.8 libras, dentro del límite de la división, mientras que el Güerito de Tepito registró 121.5 libras.

Ambos tuvieron su último careo, mismo que fue invadido por la tensión. No duró ni medio minuto, pero tras unos instantes frente al mexicano, el cafetero se quitó los lentes oscuros con los que llegó para ver directamente al capitalino, quien no se achicó.

“Muy contento y orgulloso de pelear en la catedral del boxeo mexicano. Eso me inspira a seguir echándole muchas ganas. Como lo dije, es un recinto donde han peleado varias leyendas y campeones mundiales. Hacer mi debut ahí me pone muy contento y emocionado”, concluyó el Güerito de Tepito. “Es una pelea internacional, México tiene que sacar la casta, yo voy a sacar la casta y vamos a ganar”.