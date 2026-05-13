El Güerito de Tepito se declara listo para su pelea en la Arena Coliseo: “Vamos a ganar por nocaut”

Juan Pérez, el Güerito de Tepito, se prepara para su segundo combate profesional en la Arena Coliseo, con el sueño de convertirse en campeón mundial

Juan Pérez no tiene una vida normal a sus 17 años. El Güerito de Tepito no va de fiesta en fiesta, ni pasa horas frente al televisor con algún videojuego ni está obsesionado con las redes sociales. Es apenas un adolescente, pero madruga todos los días para cumplir su implacable rutina con dietas estrictas, ejercicio diario, sesiones de sparring y una disciplina que no admite excusas. Todo con tal de llevarse una contundente victoria en apenas su segundo combate en el profesionalismo.

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Forjado en las calles del Barrio Bravo de la Ciudad de México, Juan quiere cumplir el sueño que lo persigue desde que tiene memoria y ser campeón mundial. Pero el camino sabe que no ha sido sencillo. Y todavía es muy largo. Será el próximo sábado 16 de mayo en la Arena Coliseo —un escenario con historia, con alma, donde tantas leyendas han dejado su huella— donde el Güerito acuda a una nueva cita con la historia.

“Me siento muy contento, emocionado y con la adrenalina al full. Con el apoyo del barrio, ya listos para una gran pelea, ser la estelar y vamos a ganar por nocaut”, comentó durante su presencia en el Martes de Café, la conferencia semanal del Consejo Mundial de Boxeo, donde estuvo presente para presentar oficialmente su próxima pelea.

En la conferencia también participó Jorge Carrillo, representante de Asturia Boxing, quien expresó su entusiasmo por la función y destacó que el evento contará con una gran presencia de jóvenes boxeadores, una verdadera cosecha de talento fresco que subirá al ring con hambre de gloria.

Juan “El Güerito de Tepito” Pérez habló sobre su esperado debut profesional, compartiendo la emoción, el trabajo y la preparación que ha vivido rumbo a su pelea este sábado 15 de junio en la Arena Coliseo 🏟️ pic.twitter.com/ZCzaCZ2Fff — World Boxing Council en Español (@wbcboxeo) May 12, 2026

Por su parte, Iván Aguirre, el rival del Güerito de Tepito, subió al estrado con la seguridad de quien no quiere ser un invitado más. El directivo aseguró que los aficionados quedarán satisfechos con el espectáculo que ofrecerán arriba del ring. No hubo bravuconería vacía. Solo la promesa de dos jóvenes que se juegan el todo por el todo.

Y al final de la conferencia, cuando las palabras ya habían volado, llegó el momento que todos esperaban. El primer careo entre Juan Pérez e Iván Aguirre. Se miraron frente a frente. Sin guantes, sin vendas, solo con la mirada. Y el ambiente se encendió. Porque en el boxeo, a veces, un simple gesto dice más que un round entero.

Ahora solo queda esperar. El sábado próximo, la Arena Coliseo abrirá sus puertas para recibir a dos adolescentes que se juegan la vida en cada golpe. Uno viene de Tepito, del barrio que no perdona. El otro lleva su propia historia, su propia hambre.