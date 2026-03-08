¡El héroe, la leyenda! El veterano Gignac entró y le dio a Tigres el Clásico Regio

El delantero francés marcó al 90+2 el gol de la victoria ante Rayados; los de la UANL son sextos de la tabla

Señoras y señores, estamos frente a una leyenda, un histórico, un héroe, el futbolista más importante en la historia de la UANL, de los Tigres de Nuevo León. André-pierre Gignac, con 40 años y meses a cuestas, ya en las últimas de su carrera y con un rol completamente de suplente, entró en los últimos minutos del Clásico Regio y metió un golazo para que Tigres ganara 1-0 a Rayados.

LEE ADEMÁS: DOC: quién es quién en el elenco de la serie mexicana que triunfa en Netflix

Guido Pizarro lo aventó al campo en los últimos minutos del juego, para ver si con su jerarquía y con lo que le queda de futbol, aún le daba para hacer una epopeya más. Y así sucedió.

Le pusieron un gran pase filtrado en la entrada del área; Gignac se movió al espacio, dejó entrar el esférico y ante la marca, sacó un riflazo cruzado imposible para el arquero Luis Cárdenas, quien no pudo hacer absolutamente nada para evitar el gol ya en el segundo minuto del tiempo agregado.

Gignac ya no es ese jugador que llegó en 2015 a devorarse la Liga MX y a ganarlo todo con este equipo de la UANL; el paso del tiempo es innegable, pero con todo y su veteranía, cuando le ponen una pelota a modo, su memoria muscular, capacidad futbolística y olfato de crack en México le dan para hacer ese tipo de jugadas.

Por supuesto que el Volcán explotó en júbilo. Había sido un Clásico Regio, como siempre, muy disputado. Tigres había hecho más gasto para llevarse la victoria, pero la precisión le falló durante todo el juego.

Monterrey también brindó un partido interesante, se vio superado en grandes lapsos, pero después lo pudo nivelar y ciertamente puso en aprietos a los locales, que resistieron los intentos de su eterno rival, que no atraviesa el mejor de sus momentos.

Tigres había marcado en el segundo tiempo por medio de Rodrigo Aguirre, pero el gol fue inmediatamente anulado por posición adelantada. El Búfalo ya había salido a festejar, pero le levantaron la bandera y su descargo contra Rayados, equipo donde jugó antes de América y no le fue bien, fue en vano.

El juego parecía que estaba sentenciado a terminar en un cero a cero, en un empate que le iba a servir de muy poco a ambos equipos. Hasta que Guido Pizarro volteó a la banca y observó que tenía un arma que todavía tiene algunas balas en la recámara.

Gignac entró y lo dio todo en los poquitos minutos que le dan, y que puede jugar con buena energía. Él no necesita entrar en ritmo, no necesita leer el juego; solo necesita que le pongan una buena pelota, y así sucedió.

Joaquim Pereira le puso una pelota magnífica y ahí apareció el francés más mexicano de todos. Reventó la red y el Volcán reventó. La leyenda, el héroe, el hombre: André-pierre Gignac y una noche más de gloria en el Estadio Universitario.

Tigres llegó a 16 unidades en la sexta posición de la tabla, mientras que Rayados salió de zona de Liguilla, al caer en la novena posición con 13 unidades. Todo gracias a un jugador que lo ha dado todo para Tigres y que no se cansa de ser el más grande en la historia de la U de Nuevo León.

En tanto, Monterrey tendrá que levantarse y muy pronto; el martes recibe a Cruz Azul en la ida de octavos de Concacaf y tiene que sacar algo de ahí, de lo contrario, este semestre se puede ir muy pronto al caño para los de La Pandilla.