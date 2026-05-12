El mundo de la lucha libre mexicana sigue dando de que hablar aunque en esta ocasión desde el ámbito de la justicia. Esta mañana, Rogelio Reyes, conocido profesionalmente como Cuatrero, ha sido sentenciado a una pena de 12 años y 8 meses de prisión tras ser encontrado culpable de los delitos de violencia familiar y tentativa de feminicidio en contra de su ex pareja, la actual estrella de WWE, Stephanie Vaquer.

La resolución, emitida por un juez de la Ciudad de México durante la audiencia de individualización de sanciones, llega tras una reevaluación de las pruebas presentadas desde marzo de 2023, cuando Vaquer denunció haber sido víctima de una agresión física en un domicilio de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde el hoy sentenciado intentó estrangularla.

Diez años efectivos tras las rejas

Aunque la condena oficial supera los 12 años, Rogelio Reyes fue sentenciado tras revaluar su caso y se espera que cumpla 10 años de prisión debido a que ya había estado 2 años en prisión preventiva. El gladiador, heredero de la dinastía de Los Dinamita, estuvo recluido hasta 2025, cuando obtuvo un amparo para continuar el proceso en libertad y de hecho regresó a los encordados en algunas funciones independientes.

La defensa de Reyes podría buscar beneficios por buena conducta una vez cumplida la mitad de la sentencia, sin embargo, el dictamen por tentativa de feminicidio marca un precedente rígido en el deporte nacional contra la violencia de género y se espera la respuesta de la defensa de la luchadora chilena.

¿Quién es Cuatrero?

El luchador debutó en 2010 y alcanzó el estrellato en el CMLL como parte de la “Nueva Generación Dinamita”. Su salida de la empresa de la Arena México y posterior paso por la Caravana Estelar AAA fueron sus antecedentes de actividad hasta su primera detención en 2023 y ahora existe una condena final al caso que ha dado de que hablar en el pancracio nacional.