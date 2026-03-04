El mensaje de Gianni Infantino a 100 días del Mundial: “Necesitamos unir al Mundo”

El presidente de la FIFA señaló que en tiempos álgidos como los que se viven, el futbol tiene que acercar al planeta

Este martes comenzó la cuenta regresiva a 100 días del silbatazo inicial de la Copa del Mundo, el cual será el 11 de junio en el Estadio Azteca entre México y Sudáfrica.

Por ello, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio un mensaje al planeta ya en la recta final de espera para que comience la justa mundialista del 2026.

“Necesitamos unir al Mundo”

El mandamás de la Federación Internacional, precisó que en momentos álgidos como los que se atraviesan en Medio Oriente con el conflicto bélico, es que un evento como el Mundial, es una gran ocasión para unir a todo el globo.

“Lo más importante es que tendremos al mundo uniéndose, y este es probablemente el hecho más importante en este periodo de tiempo. Necesitamos ocasiones para unir al Mundo, y esta Copa Mundial unirá verdaderamente a todo el Mundo en torno a una emoción, en torno a la pasión, en torno al futbol”, dijo en un video.

Han sido semanas álgidas para dos de las tres sedes de esta Copa del Mundo, mientras en México estalló narco-violencia por un día y eso fue suficiente para que voces se alzaran contra que el país se mantuviera como sede mundialista.

Y ahora, la intervención de Estados Unidos a favor de Israel en el conflicto con Irán, hacen también a esa sede blanco de críticas.

Hasta el momento, la única que no se ha metido en problemas es Canadá. Sin embargo, Infantino ya respaldó a México como sede.

“Cien días para el inicio de la mejor Copa Mundial de la FIFA de todos los tiempos. Tres países anfitriones, 16 ciudades anfitrionas, 48 equipos participantes, equipos nacionales; 104 partidos en un poco más de un mes, en 39 días para ser precisos.

“Esto es historia. Tendremos 7 millones de personas en los estadios. Tendremos muchos más millones, miles de millones, 6 mil millones de personas viéndolo desde casa. Tendremos países debutantes y tendremos a los Campeones Mundiales habituales que jugarán”, agregó.

Presentan póster oficial del Mundial

Por otra parte, en el inicio de los cien días previos, la FIFA también dio a conocer el póster oficial de la Copa del Mundo, que fue creado por tres artistas, originarios cada uno de México, Canadá y Estados Unidos.

“Una obra que plasma la esencia, la emoción y la unión que definen este histórico evento deportivo. El diseño presenta una composición tipo collage con un futbolista como figura central, que simboliza la capacidad del futbol para unir el mundo. Con esta pieza se completa la colección de posters del torneo, que se suma a los 16 posters oficiales de las ciudades sede presentados el año pasado.

“Por primera vez en la historia del Mundial, tres artistas colaboraron para crear el póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Se trata de Carson Ting (Canadá), Minerva GM (México) y Hank Willis Thomas (Estados Unidos), quienes unieron su talento y estilos artísticos para crear una obra que destaca la conexión y la unión del torneo”, dijo la FIFA en un comunicado.