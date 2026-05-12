El mexicano Alek Thomas jugará con Los Ángeles Dodgers tras canje con los Arizona Diamondbacks

Los Dodgers adquieren a Alek Thomas en un intercambio con los Diamondbacks, reforzando su outfield con el ex héroe de Arizona en la Serie Mundial 2023

Los Ángeles Dodgers movieron sus fichas y ahora volverán a tener un pelotero mexicano en sus filas. En una transacción poco común entre rivales de división, el equipo bicampeón de MLB llegó a un acuerdo con los Arizona Diamondbacks para adquirir al veloz jardinero Alek Thomas, un jugador que alguna vez fue pieza clave en el momento más memorable de la franquicia fronteriza. Pero ahora, el outfielder de la Selección Mexicana de Béisbol deberá picar piedra y ganarse su lugar en un roster plagado de estrellas.

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A cambio de Thomas —quien fue designado para asignación el viernes— los D-backs recibirán al jardinero venezolano de Ligas Menores José Requena. Un trueque que, a simple vista, parece inclinar la balanza hacia el presente inmediato para los Dodgers, pero hacia el futuro de los Diamondbacks.

El pelotero de raíces mexicanas y 26 años de edad, siempre tendrá un lugar reservado en la historia de Arizona. Fue seleccionado en la segunda ronda del Draft amateur de 2018 y, cinco años después, se convirtió en uno de los héroes inesperados del camino de los D-backs hacia la Serie Mundial de 2023. Su jonrón de dos carreras contra el relevista de los Philadelphia Phillies, Craig Kimbrel, para empatar el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, allanó el camino para la victoria en remontada de Arizona rumbo a su triunfo en siete juegos.

Aquel batazo, en aquel contexto, lo inmortalizó en el corazón de la afición de las Serpientes. Sin embargo, el béisbol es también una crónica de despedidas dolorosas.

“Es parte del juego, y creo que Alek lo entiende, pero es difícil decirle adiós a él y a su esposa, Kailey”, declaró el manager de los D-backs, Torey Lovullo. “Son grandes personas. Los conocemos. Los hemos visto crecer. Los vimos comprometerse y casarse, y cuando tienes que despedirte de ellos, es doloroso. Así que le dije que me dolió tanto a mí como, probablemente, le dolió a él”.

Las palabras de Lovullo reflejan la paradoja del deporte profesional, pues se construyen lazos humanos profundos mientras se toman decisiones frías basadas en datos estadísticos. Y los números de Thomas esta temporada fueron fríos, con .181 de promedio, con dos jonrones y cuatro robos en 28 juegos. En partes de cinco campañas con Arizona, su promedio de por vida es de .230, con 31 jonrones y un OPS de .634. Cifras que, para un jardinero zurdo que alguna vez fue considerado una pieza central, resultan insuficientes.

Lo sorprendente del caso es que los Diamondbacks designaron a Thomas para asignación la semana pasada a pesar de que aún le quedaba una opción para las Ligas Menores. Es decir, pudieron haberlo enviado a Triple A sin perderlo. Pero decidieron no hacerlo. Y los Dodgers, atentos al mercado, no dudaron en aprovechar la oportunidad.

Dodgers reportedly acquire OF Alek Thomas from the D-backs, per multiple reports including @Feinsand. pic.twitter.com/Y37OkFvdE3 — MLB (@MLB) May 12, 2026

Ahora, es probable que Los Ángeles ejerzan precisamente esa opción de Minor Leagues. Thomas no se ha incorporado al roster de su nuevo club tras el traspaso. En cambio, parece que está destinado a reemplazar efectivamente a Michael Siani, quien fue dado de baja el martes en un movimiento correspondiente para liberar un puesto en la plantilla de 40 jugadores. Siani, como Alek, era un jardinero zurdo de reserva en las filas de ligas menores. La diferencia es que Thomas ofrece algo que Siani no podía garantizar, al brindar protección inmediata en el jardín central.

Porque si hay algo que Thomas hace bien, es defender. Posee una velocidad excelente y un guante muy elogiado por los cazatalentos de toda la liga. En los jardines, especialmente en la pradera central, puede cambiar juegos con su alcance y su lectura de la pelota. Ese es su seguro. Eso es lo que los Dodgers compraron.

Lo que no está tan claro es si podrá mejorar lo suficiente en ataque como para llegar a aportar al equipo de los Dodgers en las Grandes Ligas. Thomas no es un bateador de poder. Sus 31 jonrones en cinco temporadas lo confirman. Nunca ha tenido un año con un porcentaje de embasamiento de .300, en parte debido a una tasa de bases por bolas que es casi la mitad del promedio de la MLB. Y en los últimos dos años, su tasa de ponches ha aumentado a aproximadamente un 25%.

Aun así, los Dodgers vieron suficiente potencial en él como para apostar. Y lo hicieron con un gesto que no pasa desapercibido, al ser un intercambio dentro de la misma división, algo poco habitual en una liga donde los equipos suelen evitar fortalecer a un rival cercano. Pero Los Ángeles no se preocupan por eso. Su prioridad es otra: sumar profundidad en los jardines, especialmente con opciones zurdas que puedan rotar en un roster de campeonato.

Dave Roberts, el manager de los Dodgers, ahora cuenta con mayor profundidad en los jardines. Thomas no llegará a ser titular. Probablemente comience en Triple A, afinando su bateo, trabajando en la selección de lanzamientos y tratando de recuperar la confianza que lo llevó a ser aquel héroe de la postemporada de 2023. Pero la puerta no está cerrada. En Los Ángeles, las oportunidades se ganan, no se regalan.

Para Arizona, la salida de Thomas cierra un capítulo agridulce. El jugador que una vez emocionó a toda una franquicia con un jonrón contra Kimbrel se marcha en silencio, cambiado por un jardinero venezolano de liga menor cuyo nombre, José Requena, aún no está escrito en ninguna historia. Así es el negocio. Así es el juego.