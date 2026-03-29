El mexicano Carlos Omar Valdovinos hace historia al ganar el Gran Premio Fioritura 2026

Carlos Omar Valdovinos ha firmado una actuación histórica al conquistar el Gran Premio Fioritura 2026. El joven ciclista mexicano, integrante del AR Monex Pro Cycling Team, en la categoría Sub-17, se impuso en la rama Allievi durante apenas su segunda competencia de la temporada en el Viejo Continente, en la carrera celebrada en Vignola, Italia.

TE PUEDE INTERESAR: Francia supera a Colombia con autoridad: Doué y Thuram lideran la victoria

La competición, organizada por la Federazione Ciclistica Italiana, se desarrolló en un circuito urbano de 4.9 km en la región de Emilia-Romagna. Valdovinos completó los cerca de 49 km con una velocidad media superior a 43 km/h, logrando una ventaja de 25 segundos sobre su perseguidor más cercano, el local Leonardo Manfredi.

El mexicano se impuso ante un pelotón de más de 150 ciclistas pertenecientes a las escuadras más competitivas de Italia, en un escenario emblemático, ya que el nombre de la prueba celebra la floración de los cerezos característica de los paisajes de Vignola en esta época del año.

El ciclista Carlos Omar Valdovinos, del equipo A.R. Monex Sub-17, obtuvo el 1er lugar general en el GP Fioritura, en su segunda competencia de la temporada en Europa. 🚴‍♂️🥇



Resultado que refleja el talento y la proyección del ciclismo mexicano. 🇲🇽 pic.twitter.com/uKVvFcooG7 — CONADE (@conadeoficial) March 29, 2026

La jornada dominical estuvo marcada por este entorno visual de primavera, que ofreció un marco único para una de las victorias más significativas en la trayectoria del joven pedalista. Valdovinos se reafirma como una figura emergente en un circuito donde el ciclismo italiano suele marcar la pauta, demostrando que el desarrollo de jóvenes talentos en México está generando resultados competitivos de alto nivel.

La edición de este año también destacó por su impacto social y de equidad, al incluir por primera vez la categoría femenil Donne Junior, vinculada con la conmemoración del 80 aniversario del voto femenino en Italia, sumando a más de 130 corredoras a un evento que reunió un total de 350 ciclistas entre las diversas categorías masculinas y femeninas.