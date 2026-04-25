El mexicano Jacob Rodríguez jugará con los Miami Dolphins al ser seleccionado en el NFL Draft 2026

Jacob Rodriguez fue seleccionado por los Miami Dolphins en el NFL Draft 2026, destacando como un linebacker élite con gran impacto defensivo y proyección en la NFL

El mexicano Jacob Rodriguez ha sido seleccionado por los Miami Dolphins en el NFL Draft 2026. Con la selección número 43, el equipo de la AFC Este escogió al linebacker proveniente de Texas Tech, quien ya era considerado como un jugador excepcional, que aporta versatilidad atlética y un estilo de juego decisivo a la defensa de la franquicia de la Florida.

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Se espera que compita de inmediato por un puesto titular, cubriendo una necesidad defensiva clave en el equipo. Conocido como Mariscal de Campo de la Defensa por sus entrenadores universitarios, el jugador de raíces mexicanas ofrece liderazgo e inteligencia en el campo que se adaptan perfectamente al esquema de los Phins. Esta selección de segunda ronda promete ser una pieza clave para el futuro defensivo del equipo.

La primera selección de los Dolphins en el Día 2 del Draft de la NFL de 2026 fue tan productivo como cualquier otro jugador defensivo en el fútbol americano universitario la temporada pasada. Jacob lideró a todo el FBS con siete balones sueltos forzados.

Rodríguez acumuló 128 tackles, la mayor cantidad de su equipo, junto con 11 tackles por pérdida, cuatro intercepciones y seis pases defendidos, en camino a ganar el Trofeo Bronko Nagurski y el Premio Bednarik como el mejor defensor de la nación, así como el Premio Butkus como el mejor linebacker del país. Rodríguez también terminó quinto en la votación del Trofeo Heisman.

Su esposa Emma Rodriguez es una Oficial de Aviación 15A en el Ejército de los Estados Unidos, donde pilotea el helicóptero UH-60 Black Hawk. Asistió a la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, graduándose en 2023.

Actualmente se encuentra en servicio activo y se espera que sea desplegada en unos pocos meses. La pareja comenzó su relación durante sus años de preparatoria en el norte de Texas: ella asistió a Wichita Falls High School mientras él estudiaba en Rider High School. Se casaron en julio de 2023.

Con Rodríguez en los Dolphins, jugará en el Estadio Azteca —hoy renombrado Banorte por motivos comerciales— en el regreso de la NFL a México con un partido de temporada regular contra los San Francisco 49ers.