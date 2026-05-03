El Mundial 2026 dejaría derrama de al menos 2 mil millones de dólares en México, estima el Instituto Belisario Domínguez del Senado

Con 9,464 futbolistas registrados y 244 clubes, México supera a potencias como Brasil, Argentina, España, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania y Turquía en número de jugadores profesionales, según la FIFA

México se prepara para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 11 de junio, un evento que no sólo marcará un hito histórico al convertir al país en el primero en albergar tres ediciones del torneo, sino que también proyecta un impacto económico significativo con una derrama estimada de al menos 2 mil millones de dólares.

TE PUEDE INTERESAR: Encharcamientos e inundaciones persisten en Benito Juárez por drenaje obstruido; comienzan labores de desazolve ante temporada de lluvias

De acuerdo con el estudio “Impacto socioeconómico de la Copa Mundial de la FIFA 2026: México y el mundo”, elaborado por la Dirección General Estratégica del Instituto Belisario Domínguez del Senado, el país será sede de 13 de los 104 partidos programados, lo que generará efectos directos en la economía nacional, particularmente en sectores como turismo, alojamiento, entretenimiento y comercio al por menor.

El análisis señala que, aunque las proyecciones varían según la fuente, existe coincidencia en que el Mundial representa una oportunidad económica relevante, al resaltar que la calificadora Moody’s estima que el evento aportará 0.13% al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, mientras que BBVA prevé un incremento cercano a 0.3 puntos porcentuales del PIB, acompañado de una derrama económica de aproximadamente 2,057 millones de dólares.

Señaló que, en tanto, Grupo Financiero Banamex calcula un impacto económico de 36,487 millones de pesos nominales —equivalentes a 2,085 millones de dólares— que se reflejarían en un crecimiento real del PIB de 0.1% en 2026. En un escenario más amplio, Banorte proyecta que el torneo podría incrementar el crecimiento económico nacional entre 0.42% y 0.62%, impulsado por mayor inversión, consumo y actividad turística.

A nivel internacional, resaltó que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos estima que México podría recibir más de 5 millones de visitantes durante el evento, lo que elevaría la derrama económica por encima de los 3 mil millones de dólares.

El estudio también retoma estimaciones de la FIFA y la Organización Mundial del Comercio, que proyectan un impacto económico global de 80,100 millones de dólares, con Estados Unidos como el principal beneficiario al concentrar 30.5 mil millones.

De acuerdo con los datos de la FIFA, México destaca por su peso en el futbol profesional, al resaltar que el país concentra 9,464 futbolistas registrados y 244 clubes, dentro de un universo global de 128,694 jugadores distribuidos en 3,986 clubes de 135 países, superando a naciones con amplia tradición futbolística como Brasil, Argentina, España, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania y Turquía.

El documento del Instituto Belisario Domínguez concluye que la realización del Mundial 2026 posiciona a México como un actor relevante tanto en la industria del futbol como en la economía global vinculada a eventos deportivos de gran escala, con efectos que abarcan desde el crecimiento económico hasta la proyección internacional del país.