La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) asevera que el PACIC (Paquete Contra la Inflación y la Carestía) no está funcionando, pues sigue al alza la variación de precios de la canasta básica alimentaria de 44 productos.

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Ello, al señalar que los productos observados entre marzo y abril, en las 32 entidades del país y en más de 200 puntos, tuvieron un incremento en el precio promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) al ubicarse en 2 mil 106.45 pesos, un aumento promedio de 21.13 pesos, “lo que significa una variación al alza de 1.01 por ciento“.

Frente a un panorama incierto, con el precio al alza de los combustibles, así como de productos agropecuarios, aseveró el organismo que la respuesta del gobierno ha sido insistir en el PACIC, programa lanzado en mayo del 2022, adoptado y refrendado por la actual presidencia y renovado ya en cuatro ocasiones, “sin lograr en todo este tiempo contener la inflación y la carestía”, objetivos que le dan sustento, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

Los productos que más aumentaron en el último mes son chile poblano 28.24% (de 55.66 a 71.38 pesos), jitomate 14.48% (de 45.09 a 51.63 pesos), chile jalapeño 12.72% (de 37.84 a 42.66 pesos), papa 10.76% (de 34.39 a 38.09 pesos) y zanahoria 7.63% (de 18.84 a 20.28 pesos).

Mientras que los cinco estados donde la CBA presenta mayor variación de precios fueron Hidalgo (13.41%), Yucatán (12.31%), Querétaro (6%), Colima (5.82%) y Estado de México (5.63 por ciento).

En tanto, los estados donde la CBA resultó más cara fueron Estado de México, 2 mil 485.50 pesos; Colima 2 mil 435.00; Nayarit 2 mil 342.00; Zacatecas 2,278.00 y Baja California Norte con 2 mil 219.00 pesos.

De esta forma, se confirma que el precio de los alimentos en México sigue encareciéndose, la inflación alimentaria al alza es un hecho incontrovertible que viven diariamente los consumidores y que, incluso, ha sido reconocido por autoridades federales.

Basta recordar la reciente instrucción al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, de darse la vuelta al mercado para corroborar el precio del tomate y las calabacitas, quien después conformó que, efectivamente, “se encuentran por las nubes”.

Rivera aseveró que tras “el bizantino debate” en torno al precio de la tortilla, simplemente debe quedar claro que “en México no existe un precio oficial para el kilo de tortilla”, su costo está liberalizado y depende de las condiciones de cada mercado local; ni se autoriza ni se impone, lo determina la oferta y la demanda.

“En la emocionalidad de la discusión, la narrativa del gobierno giró 180 grados, negando que pocos días antes había reconocido que la inflación alimentaria pegaba fuerte al consumo popular, todo para poder desautorizar un supuesto aumento en el precio de las tortillas”, dijo.

Por ello, “se puede afirmar que el PACIC ha resultado ser un programa fallido, sin lugar a duda”. La evidencia inflacionaria lo confirma. Con el mercado no se pacta ni se acuerda, el mercado se regula y se autorregula por la ley de la oferta y la demanda y por variables como costos energéticos, mano de obra, condiciones climáticas, impuestos e inseguridad”, sentenció Rivera.