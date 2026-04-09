Sesenta elementos de la Policía Metropolitana iniciaron un entrenamiento especializado, impartido por las Compañías Republicanas de Seguridad de Francia

La Ciudad de México puso en marcha la estrategia con la que buscará llegar al Mundial 2026 con una policía preparada para contener disturbios, atender manifestaciones y operar en partidos y concentraciones masivas sin recurrir al uso excesivo de la fuerza a través del programa “Curso de gestión democrática de multitudes durante manifestaciones y grandes acontecimientos deportivos de alto riesgo”.

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Como parte de esa preparación, 60 elementos de la Policía Metropolitana iniciaron un entrenamiento especializado, impartido por las Compañías Republicanas de Seguridad de Francia, corporación que participó en la seguridad de los Juegos Olímpicos de París y de otros eventos internacionales.

El programa fue inaugurado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho y la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, con el que se pretende que la policía capitalina llegue a la justa mundialista con protocolos para actuar ante aglomeraciones, emergencias, actos de violencia o movilizaciones, con respeto a los derechos humanos y a la libertad de manifestación.

Durante dos semanas, 60 elementos de la Coordinación General de la Policía Metropolitana recibirán formación en maniobras y despliegues operativos, control y gestión de multitudes, coordinación con servicios de emergencia, atención a víctimas y protocolos para preservar la convivencia pacífica.

Vázquez Camacho señaló que el Mundial, previsto para junio y julio próximos, representa una oportunidad para demostrar la capacidad operativa de la policía capitalina frente a visitantes nacionales e internacionales.

Indicó que se busca que la policía capitalina llegue a la justa mundialista con protocolos para actuar ante aglomeraciones, emergencias, actos de violencia o movilizaciones, con respeto a los derechos humanos y a la libertad de manifestación.

Por lo anterior, el secretario de Seguridad Ciudadana señaló que el Mundial, previsto para junio y julio próximos, representa una oportunidad para demostrar la capacidad operativa de la policía capitalina frente a visitantes nacionales e internacionales.

“Queremos que esta experiencia nos permita mostrar al mundo la enorme capacidad de la Policía de la Ciudad de México, demostrar por qué decimos que somos la mejor policía, no solo garantizando la seguridad, sino brindando un servicio de calidad a todos nuestros visitantes. Esa es la gran labor y visión que tenemos”.

El secretario destacó que Francia es un referente internacional en materia policial y en la organización de eventos de gran escala, particularmente después de la realización de los Juegos Olímpicos.

“Francia tiene una experiencia vastísima en la organización de eventos mundiales, recientemente con la realización de unos Juegos Olímpicos, y ha sido durante muchos años un referente en materia policial, en protocolos, así como en inteligencia e investigación a nivel mundial. A nosotros nos honra poder estar expuestos a su experiencia, capacitación y formación”.

Por su parte, la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, subrayó que esta cooperación forma parte de la conmemoración por los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y sostuvo que las lecciones obtenidas por Francia en la organización de eventos recientes pueden ser útiles para México de cara al Mundial.

“Esta experiencia nos permitió crecer, hemos aprendido mucho, y este legado no pertenece a un solo país, sino que tiene vocación de ser compartido. Ese es el sentido de este taller, compartir buenas prácticas, errores del pasado y transformar la experiencia en conocimiento útil para todos. Estoy convencida de que estos intercambios contribuirán a fortalecer sus capacidades operativas, compartir experiencias entre profesionales de seguridad y consolidar los vínculos entre nuestras policías”, indicó.

La capacitación concluirá el próximo 17 de abril con un simulacro a escala real en el Estadio Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y con la participación del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.